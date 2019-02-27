В Быхове работников автопарка обязывают брать вместо денег продукты 27.02.2019, 15:35

Иллюстрационное фото

Директор говорит, что это действует уже три года.

Фото объявления с обязанностью работников автопарка № 6 брать продукты в магазине «Колосок» появилось в группе «Это Могилев, детка!», передает «Белсат».

Комментаторы в выражениях не стесняются.

Директор филиала автопарка № 6 «Могилевоблавтотранса» Дмитрий Шалободов говорит, что это «не принудиловка, а альтернатива денег».

«Временами люди и по 300 рублей берут. Даже я иногда беру. Там же мясо, колбасы привозят и дешевле продают. Тем более под конец месяца, когда денег нет. У нас есть работник, он почти на весь заработок закупается. Говоря просто, чтобы не пропить, а у него дочь маленькая, он одинокий отец».

«Зарплаты же мы платим. Это такая просьба… Но так даже в контрактах прописано. Уже года три действует. На Новый год мы раздавали подарки на дополнительные 50 рублей, а то и больше — водку, торты. А если людям такое не нужно, то я и не буду тогда этого продвигать», - говорит Дмитрий Шалободов.