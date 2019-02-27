Жители Новосибирска провели Марш Немцова 27.02.2019, 15:43

Фото: Роман Чертовских

Акции памяти проходят и в других городах РФ.

В Новосибирске активисты провели марш и митинг памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в Москве. Акции прошла спокойно, участие в ней приняли около ста человек, сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий" ее организатор, председатель регионального отделения незарегистрированной партии "Россия будущего" Андрей Гладченко.

По его словам, на традиционный марш в день гибели Немцова собирается около ста человек. Сегодняшнее мероприятие Гладченко назвал "гибридным". Организаторы заявили марш по центру города, власти его сократили, урезав его до прохождения вокруг Нарымского сквера. Активисты несогласованную часть марша прошли, заявив, что это траурное шествие, которое согласования не требует. Несмотря на это отклонение участников от согласованного маршрута, полицейские вели себя спокойно.

"Борис Немцов является символом позитивных перемен в России. Он их реально осуществлял, вокруг него действительно все менялось и на самых разных уровнях. Понятно, что если бы сегодня такие люди возглавляли страну, то она была бы совершенно другой", - сказал Гладченко.

По его словам, на митинге звучали две основные темы – роль Бориса Немцова как политика и то, что с его смерти в стране началась новая волна политических репрессий.

"С убийства Немцова началась эра новых политических репрессий. Если до его смерти были политические убийства самых ярких лидеров, а сейчас репрессии ведутся против самых разных людей, то есть это репрессии против гражданского общества в целом. Мы об этом не можем сегодня не говорить", - сказал политический активист.

В воскресенье, 24 февраля, акции памяти Бориса Немцова прошли во многих городах России. В них участвовали тысячи человек.

Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых российских граждан, выходцев из Чечни, к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Первый марш памяти Бориса Немцова прошел в Москве в 2015 году, на следующий день после убийства. В нем участвовали более 50 тысяч человек. В прошлом году в Москве на марш памяти Немцова вышло около 8 тысяч активистов.