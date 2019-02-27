«Кейс Лапцевича»: как белорусские журналисты борются с чиновниками 1 27.02.2019, 15:56

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Владимир Лапцевич

Следственный комитет 13 раз принимал решения, а потом их отменял.

Уже почти два года могилевский корреспондент негосударственной информационной кампании БелаПАН Владимир Лапцевич пытается привлечь к ответственности чиновника и милиционера по статье 198 Уголовного кодекса Беларуси "Воспрепятствование журналистской деятельности". В апреле 2017 года они с применением силы, превысив, как считает Лапцевич, свои полномочия, заставили журналиста покинуть зал заседаний, куда его пригласили на собрание гаражного кооператива, сообщает DW.

На обращение журналиста сотрудники могилевского областного управления Следственного комитета (СК) ответили своеобразным ноу-хау: тринадцать раз следователь отказывал журналисту в возбуждении уголовного дела, а начальник этого же управления отменял решение своего подчиненного.

Замкнутый круг, в который попал журналист Лапцевич

Такая тактика СК заставляет ходить по замкнутому кругу, возмущается Владимир Лапцевич. В самом начале этой абсурдной истории следователь шесть раз отказывался возбуждать дело против чиновника, но журналист шесть раз обращался в прокуратуру и суд с обжалованием этого решения. Прокуроры и судьи однозначно становились на сторону журналиста и требовали расследовать инцидент. Из переписки с ними Лапцевич даже узнал, что кто-то из следователей получил несколько взысканий.

Теперь же сотрудники СК вместо вынесения окончательного решения месяцами гоняют жалобу по этажам областного управления. Дело в том, что такие их действия не дают права журналисту обратиться ни в прокуратуру, ни в суд. Таким образом, следователь избегает возможного наказания за бездействие.

Как это выглядит на практике, Владимир Лапцевич показал на последнем примере. Старший следователь Рыбаков 11 февраля, рассмотрев очередное заявление журналиста, отказал ему в возбуждении уголовного дела. Но письмом от 14 февраля он же проинформировал Лапцевича о том, что замначальника зонального процессуального контроля СК по Могилевской области отменил принятое решение. И в суде обжаловать нечего, продолжает журналист, ведь как только он принесет туда отказ следователя, следом из СК придет бумага, подтверждающая отмену этого решения.

Но это не значит, что уголовное дело будет возбуждено, ситуация просто подвисает. И так уже было тринадцать раз, а 22 февраля журналист занес в СК свое четырнадцатое заявление. Кроме того, он написал письмо в адрес начальника облуправления с требованием все же "найти следователя, способного возбудить уголовное дело".

Абсурдная переписка журналиста и СК может длиться бесконечно

Сотрудница отдела информации и связей с общественностью управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович в ответ на просьбу DW прояснить ситуацию с делом Лапцевича, по ее словам, дважды побывала у начальника облуправления. Но официальную позицию ее ведомства узнать так и не удалось. На третий день переговоров Лавринович ответила: "Обращайтесь в центральный аппарат СК в Минске". А там предсказуемо попросили время, чтобы войти в курс дела.

Могилевский правозащитник Борис Бухель считает, что в тяжбе Лапцевича нет неясностей. В апреле 2017 года сотрудник администрации Ленинского района Могилева Константин Кистенев лично преградил журналисту дорогу в зал заседаний, где проходило собрание гаражного кооператива. Его участники хотели, чтобы именно БелаПАН освещала это мероприятие. Но чиновник посчитал присутствие корреспондента нежелательным и позвал на помощь милиционера Сергея Колесникова, который принудительно вывел Лапцевича из зала, применив физическую силу.

Работы для следователя здесь нет, указывает правозащитник, события восстановлены вплоть до секунды. Но власти не желают наказывать своих представителей, чтобы не создать прецедент применения именно статьи 198 УК. За всю историю Беларуси, напоминает юрист, она была применена лишь однажды, когда в 2004 году директор бобруйского рынка ударил ногой по камере оператора государственного телеканала.

"Властям выгодно, чтобы эта статья была "мертвой", - добавляет Борис Бухель. Впрочем, юрист отдает должное изощренности следователей. С точки зрения закона, констатирует Бухель, такая абсурдная переписка внутри СК не запрещена и может длиться бесконечно. А задача следователей ясна - тянуть время, пока не закончится срок исковой давности по данному деянию.

Изначально, по словам юриста, Лапцевич хотел привлечь Кистенева и Колесникова к административной ответственности. И тогда чиновники грамотно затянули переписку на два месяца, после чего прокуратура "вдруг обнаружила", что срок исковой давности прошел. В апреле исполнится два года этой тяжбе журналиста и чиновников, и история повторится, уверен правозащитник.

"Кейс Лапцевича"

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец называет лишь теоретическими шансы на обжалование этого дела на международном уровне. Например, можно обратиться в Комитет по правам человека ООН, говорит он, но речь будет вестись уже не о правах журналиста, а о праве на справедливый суд. "Кейс Лапцевича", по его выражению, будет скорее жить сам по себе, как пример подхода государства к работе журналистов. Эта ситуация уже описана в мониторнговых докладах БАЖ и будет обсуждаться экспертами на разных уровнях.

Белорусская ассоциация журналистов констатирует ухудшение ситуации с независимыми СМИ

Координатор кампании БАЖ "Право на информацию" Юлия Катаржинская отмечает, что белорусские журналисты постоянно слышат требования наличия аккредитации там, где она не нужна. За последние полгода в рамках кампании было разослано 51 письмо в инстанции всех уровней и получены 39 ответов, из которых стало понятно, что большинство госорганов не имеют специальных документов, требующих аккредитации. Это значит, что каждый трактует ее по-своему.

В отношении журналистов-фрилансеров, блогеров и сотрудников незарегистрированных СМИ и вовсе наблюдается дискриминационный подход - им получить аккредитацию нереально. И суды не берутся рассматривать обжалование таких отказов, ссылаясь на то, что законом о СМИ это не предусмотрено. Наиболее проблемными городами в этом плане, по данным БАЖ, являются Брест, Бобруйск и Молодечно. Там власти работают исключительно с государственными СМИ.