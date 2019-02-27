Впечатляющее видео: 11 тысяч фанатов поют, заряжают и радуются на тренировке «Бетиса» 1 27.02.2019, 16:12

Футбольные фанаты ярко поддерживают любимый клуб.

«Бетис» и «Валенсия» устроили настоящий фейерверк в первом матче полуфинала Кубка Короля, сыграв вничью 2:2, пишет tribuna.com.

Перед ответным матчем на «Месталье» «Бетис» дома провел открытую тренировку – на трибуны пришли 11 тысяч человек!

Посмотрите на их домашний стадион «Бенито Вильямарин», послушайте, какая акустическая поддержка и заряд. Фантастика!

А еще все вместе поздравили Хесе – 26 февраля ему исполнилось 26 лет.

Как теперь не выйти в финал?

Фанаты «Бетиса» просто лучшие. Перед первой игрой они мощно встретили автобус с командой – кажется, гудела большая часть «Севильи». На игру в итоге пришли 57 тысяч человек.

Болельщики очень любят «Бетис», который сейчас идет седьмым в Ла Лиге. Даже на матчи против команд уровня «Райо Вальекано» собираются по 40 тысяч человек, на топовые команд – более 50.

Для сравнения: соседняя «Севилья» собрала больше 40 тысяч на «Рамон Санчес Писхуан», только когда приехал «Реал».