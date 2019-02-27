Двойное поражение Кремля 2 Юрий Панченко, «Европейская правда»

27.02.2019, 16:03

2,958

Ключевые выводы после выборов в Молдове.

Вечер понедельника 25 февраля. Около сотни молодых людей в сопровождении барабанов идут по центру Кишинева. Это движение OccupyGuguţă – единственный протест против нарушений во время парламентских выборов, которые прошли в Молдове накануне.

Хотя о нечестности выборов заявили обе оппозиции – и пророссийская, и проевропейская, пообещав мощные акции протеста, – на улицы вышла лишь кучка хипстеров.

Собравшись под кафе Guguţă, что в самом центре молдавской столицы, они развернули креативные плакаты (вроде "Мама, я влюбилась в коррупцию" или "Ну ты голосуй, если что"), а дальше маршем прошли один квартал, к зданию парламента, где на лестнице зачитали перечень нарушений, выявленных во время выборов.

И разошлись.

О многочисленных нарушениях говорят и оппозиционные политики – впрочем, они отказались от масштабных протестов. На планы оппозиции повлияло заявление международных наблюдателей, среди которых представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), миссии ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента.

Признав наличие случаев подкупа избирателей и зафиксировав неравный доступ кандидатов к СМИ, международные наблюдатели, впрочем, заявили, что в большинстве аспектов выборы были проведены профессионально и прозрачно.

Такое признание фактически делает невозможным курс оппозиции на "послевыборную революцию". Выборы состоялись, а их результат признали на Западе.

Два поражения Кремля

Политическую ситуацию в Молдове часто рассматривают как соперничество между ЕС и Россией. Это большое упрощение, о чем ЕвроПравда не раз писала.

Впрочем, если смотреть на последние выборы с этой точки зрения, можно сделать следующий вывод:

Хотя ЕС и не выиграл, Россия проиграла. Причем дважды.

Прежде всего, следует пояснить, в чем заключается поражение РФ. Ни для кого не секрет, что на этих выборах Кремль сделал ставку на Партию социалистов и ее фактического лидера, действующего президента Игоря Додона.

Сам Додон неоднократно заявлял, что парламентские выборы должны стать точкой разворота внешнего курса Молдовы – сразу после неизбежной (как он уверял) победы социалистов.

Россия провела мощную пропагандистскую кампанию, направленную на жителей Молдовы. Игорь Додон – абсолютный лидер по количеству встреч с Владимиром Путиным. С этих встреч молдавский президент привозил все новые и новые уступки. Например, частичную отмену эмбарго для фруктов и вина из Молдовы и даже "миграционную амнистию" в РФ для тех, кто вернется домой в Молдову для участия в выборах.

А за два дня до выборов РФ провела мощный (как там считали) информационный залп по главному конкуренту социалистов – лидеру правящей Демократической партии и де-факто самому влиятельному человеку в Молдове Владу Плахотнюку. Против него было возбуждено дело о незаконном вывозе более чем 37 млрд рублей.

Впрочем, результат выборов развеял иллюзии. Даже в многомандатном округе социалистов поддержали только 31,15% избирателей – меньше прогнозированного. Это свидетельствует о том, что пророссийское ядро в Молдове существенно меньше, чем нужно для "геополитического разворота".

Вторым поражением РФ стали результаты массового голосования на выборах жителей сепаратистского Приднестровья. На последнее обратили внимание и в Украине, ведь подобная ситуация со временем возможна и у нас.

Впрочем, именно это голосование показало, что Москва неспособна полноценно контролировать даже Приднестровье.

Напомним, что впервые жители сепаратистского региона массово голосовали в Молдове на президентских выборах 2016 года. Тогда это было логично – пророссийский регион поддержал пророссийского кандидата Додона.

Что-то подобное ожидалось и на этот раз – а количество приднестровцев, приехавших голосовать, выросло в пять раз.

Но если по партийным спискам большинство приднестровцев проголосовали за социалистов (впрочем, это не имело глобального влияния на результат), то по мажоритарке они выбрали не социалистов, а "независимых кандидатов", которые на самом деле близки к правящей и якобы прозападной Демпартии.

Тот факт, что формально проевропейская партия сумела договориться с руководством Приднестровья (а без таких договоренностей ни массовое голосование, ни поддержка нужного кандидата были бы невозможны), служит прекрасной иллюстрацией уменьшения реального влияния Кремля на регион.

Имитация или евроинтеграция?

Для Евросоюза молдавские выборы создали возможность вернуться к сотрудничеству с Кишиневом, почти не потеряв лица.

Напомним, сейчас отношения между ЕС и Молдовой крайне плохие. Прошлогодняя отмена выборов мэра Кишинева после того, как на них выиграл один из лидеров проевропейской оппозиции Андрей Нэстасе, привела к кризису в отношениях и даже замораживанию европейской финансовой поддержки.

ЕС сразу потребовал: оттепель возможна только в случае проведения в целом демократических выборов.

ЕС и США придется смириться с тем, что власть теневого лидера страны Влада Плахотнюка поколебать не удалось. Правда, не исключено, что они выдвинут условие – к примеру, что Плахотнюк не должен стать премьером, а голосование за новое правительство не должно сопровождаться громкими скандалами с подкупом или запугиванием депутатов-оппозиционеров.

Несложно догадаться, что это означает, что проевропейские реформы в стране будут ограниченными и реальной политической интеграции с ЕС (в том числе – честного правосудия, реальной борьбы с топ-коррупцией и т.д.) ждать не стоит.

А с этим у Кишинева – совсем беда.

Доказательство – провал Молдовы в рейтинге Восточного партнерства. Страна не только уступила лидерство Украине, но и пропустила вперед Армению. При сохранении нынешней политической системы такое отставание будет только углубляться.

Не очень приятная перспектива – и поэтому ЕС никак нельзя назвать победителем этих выборов.

Впрочем, существует сценарий, который может "обнулить" победу Демпартии и Плахотнюка.

Среди молдавских политологов популярно обсуждение сценария ситуативного союза между пророссийскими социалистами и проевропейской оппозиции – блоком ACUM. Союза, который позволит изменить избирательную систему, отменив крайне невыгодную оппозиции мажоритарную, устранить одиозных руководителей силовых структур и Центризбиркома – и объявить досрочные выборы.

Сейчас это – лишь теория.

Но если это произойдет, такой сценарий может привести к реальным изменениям в стране.

Причем совсем не обязательно речь будет идти о развороте Молдовы к РФ.

Подчеркнем, такой сценарий представляется крайне маловероятным хотя бы потому, что избиратели обеих оппозиций могут не простить даже ситуативного альянса с идеологическими противниками.

Поэтому наиболее вероятно сохранение формально проевропейского курса Молдовы, но без реальных проевропейских изменений. Разве что власть допустит какую-то роковую ошибку, которая станет спусковым крючком массовых протестов.

Юрий Панченко, «Европейская правда»