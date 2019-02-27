Названы 10 полезных для сердца фруктов и ягод 4 27.02.2019, 16:21

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Как в домашних условиях улучшить сердечно-сосудистую систему.

Сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за нарушения кровообращения. Причины возникновения проблем со здоровьем могут быть самыми разнообразными: неправильное питание, врожденные дефекты, травмы и многое другое, пишет orthodox.od.ua.

Профилактика сердечно-сосудистых нарушений возможна в домашних условиях. Для этого можно использовать известные всем ягоды и фрукты.

Гранат

Гранат – одна из самых известных ягод в мире, которую рекомендуют при атеросклерозе, поскольку сок этого плода прекрасно растворяет известковые отложения на кровеносных сосудах.

Абрикос

В абрикосе содержится большое количество калия (особенно в сушеных плодах – кураге и урюке). Именно эти сухофрукты рекомендуется употреблять в разгрузочные дни для лучшей работы сердечной мышцы. А еще этот замечательный продукт поможет похудеть.

Виноград

Употребляя его плоды или сок, вы повышаете тонус сердечной мышцы. Однако спешим сообщить, что виноград – один из продуктов с высоким содержанием пестицидов. Поэтому по-настоящему полезен мелкий виноград (его еще называют винным), который растет на даче, но никак не отборный, купленный на рынке.

Яблоки

Яблоки широко используют при болезнях сердца, подагре, гипертонии. Для улучшения работы сердца рекомендуется делать разгрузочные дни, употребляя 300-400 граммов яблок в сутки. Яблоки также помогают избавиться от лишнего жира.

Апельсин

Апельсины полезны для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца. Небольшой совет: мякоть апельсина не должна контактировать с металлической поверхностью (например, ножом). Все должно быть естественно и натурально. Почистили, поделили на дольки и съели.

Грейпфрут

Фрукт, обладающий антисклеротическими свойствами. Он содержит вещество нарингин, которое укрепляет стенки кровеносных сосудов. А еще это отличный и безвредный способ сбросить несколько лишних килограммов. Существует около 20 видов грейпфрутов – плоды с красной, желтой и белой мякотью. С красной – самые полезные, так как они понижают уровень холестерина в организме человека.

Клубника

Клубника считается диетическим средством, которое используют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Обычно применяют такие пропорции для этой ягоды: 2 ст. л. клубники на 2 стакана кипятка, который надо настаивать на протяжении суток. Помогает при повышенном давлении, аритмии сердца.

Шелковица белая

Шелковица снижает кровяное давление. Представители традиционной медицины Азии и Индии считают, что шелковицу необходимо употреблять людям при болезнях сердца, с гипертонией и при высоком уровне холестерина.

Слива

Слива полезна при гипертонической болезни и атеросклерозе. В плодах и листьях этого фрукта содержатся кумарины – вещества, предупреждающие возникновение тромбов. Врачи рекомендуют сливу людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и анемией.

Черная смородина

Ее плоды тонизируют сердечно-сосудистую систему, а ягоды и сок черной смородины лечат атеросклероз и гипертоническую болезнь.