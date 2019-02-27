Минчанин: Мою дочь, которая девятый год живет в Германии, записали в «тунеядцы» 24 27.02.2019, 16:31

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Как в одной семью власти нашли двух «тунеядцев».

Член профсоюза РЭП Юрий Гриневич с помощью юриста РЭП Юрия Белякова направил в «комиссию по содействию занятости» повторное заявление с просьбой исключить его из списков «тунеядцев».

Минчанин рассказал сайту praca-by.info, как он и его дочь Анастасия, которая девятый год живет в Германии, попали в списки «не занятых в экономике».

«Конкурс даже на сторожа с окладом 300-400 рублей»

— С 2014 года я официально нигде не работаю. Работы найти не могу, а с годами на меня обращают внимания все меньше и меньше. Могу либо директором, либо сторожем, - шутит Юрий Гриневицкий.

— Официально работу искали последнее время?

— Искал официально. Первый вопрос, которым меня везде встречают: сколько вам лет? В мае мне уже исполнится 60 лет. Когда были силы, выезжал на заработки за границу, но, к сожалению, руки уже отказывают.

— На учет по безработице становились?

— Становился на учет в центр занятости Московского района Минска- оттуда ушел. Каждую неделю я должен дважды приезжать в центр занятости отмечаться - результат нуллевой. А проезд в центр занятости и домой стоит 30 рублей в месяц, я неделю могу питаться за эти деньги. Да и вакансии, которые мне предлагали в центре занятости, можно спокойно найти на сайте исполкома. Звоню по указанным телефонам, на той стороне провода традиционный вопрос: а сколько вам лет? Даже на должность сторожа с окладом 300-400 рублей конкурс, представляете: конкурс!

Знаете, у меня высшее образование. Записался раз я на компьютерные курсы в центре занятости. Девять месяцев ожидал компьютерных курсов. И девять месяцев длятся сами компьютерные курсы, и ежемесячно тебе выплачивают 20 рублей. И предупреждают: подрабатывать нельзя, иначе придется возмещать все затраты государству. Не дождался я курсов, уехал на подработку в Германию. А спустя два месяца вернулся и решил посмотреть, какое пособие по безработице мне насчитали. 5 рублей за два месяца!

«Дочка на пенсию здесь не претендует»

— У моей дочки аналогичная ситуация. Она развелась с мужем, квартира поделена: у нее две комнаты в трехкомнатной квартире. В одной комнате живет бывший муж с новой семьей, а она вышла замуж и с сыном уехала жить в Германию. Уже там родила еще двух детей. Две комнаты в квартире принадлежат дочке и ее старшему сыну, которому в сентябре исполняется 18 лет.

Мою дочь Анастасию Шлапакову тоже записали в "тунеядцы", хотя она уже восемь лет живет в Германии.

— Как дочь оплачивает коммуналку?

— В квартире живет бывший муж с семьей, а я плачу квартплату за нее - счетчики-то одни стоят, все делят на троих. А чтобы доказать, что дочь не проживает в квартире, нужно брать справку, ехать в другой город — заверять у нотариуса, здесь нужно перевести. И такую процедуру нужно проводить каждые три месяца. Мне эти бумаги обойдутся в солидную копеечку.

— Дочь в Беларусь не приезжает?

— Прошло уже четыре года, как она родила младшего — с тех пор сюда не приезжала. Когда я показал ей уведомления, что ее записали в "тунеядцы", так и всякое желание ехать сюда пропало: боится, что на границе могут задержать, а потом не выпустят.

— Дочь работает в Германии?

— Отдала дочку в сад и сама устроилась работать на полставки. Одну в школу, вторую в сад - нужно время, поэтому и пошла только на полставки. Но почему мы должны оправдываться? Государство не дало ни копейки, когда дочка строила квартиру. Она здесь отработала долгие годы, но на пенсию от вас не претендует. А вы ее еще и должной делаете...

Кто оплачивает работу «комиссии по трудоустройству», в которой состоит 24 человека?

— Государство не имеет никакого права заставлять человека работать. А в Беларуси это практикуется постоянно и повсеместно, и в первую очередь Лукашенко: вспомним декрет № 29 (1999 год), декрет № 19 (2006 год), "тунеядские" декреты №3 и №1 — таким обилием нормативных актов не может похвастаться ни один правитель на постсоветском пространстве, — отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. — Уже второй человек обращается в «комиссию по трудоустройству» администрации Московского района, в которой состоит 24 человека. Надо понимать, все эти люди - не освобожденные лица, работу в комиссии которым оплачивает их основной наниматель - народ Беларуси. А это рабочее время потеряно для работы в основной должности. Значит, 24 человека нарушают права человека за счет народа, который их и содержит.