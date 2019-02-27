В Минске вынесли еще один приговор по «делу медиков» 26 27.02.2019, 16:48

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Уникального врача отправили в колонию, хотя прокурор не просил.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу, в марте пройдет рассмотрение апелляционной жалобы. Об этом tut.by сообщил информированный источник.

4 февраля суд Фрунзенского района Минска признал белорусского эндоскописта Андрея Савченко виновным по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки). Эта часть статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Врача приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и администартивно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет. Медика задержали прямо в зале суда.

При этом, по нашим данным, прокурор не просил лишать известного специалиста свободы. Гособвинение запросило для него наказание в виде 2,5 года ограничения свободы без конфискации имущества. То есть суд вынес более строгий приговор, чем требовал прокурор. Приговор в законную силу не вступил, в марте будет рассмотрение апелляционной жалобы.

Следствие вменяло эндоскописту взятку в три тысячи белорусских рублей. Обвиняемый этот факт признал, раскаялся и возместил ущерб.

В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии коллеги эндоскописта не скрывают шока в связи с приговором.

— Проработав с человеком долгие годы, конечно, мы переживаем, — говорят там. — Он лучший специалист в республике по некоторым вопросам. И мы надеялись на ограничение свободы, а не лишение. На 5 февраля у него была запланирована работа (суд прошел 4 февраля. — Прим.).

Напомним, что медика задержали в начале июля 2018 года, его коллеги тогда говорили:

— Где наш Андрей Васильевич? Это единственный специалист в своем роде, больше 30 лет проработал в больнице. У нас только один вопрос: «Почему?»

В августе эндоскопист вернулся в клинику, но уже не заведующим отделением, а просто врачом. О нем как о специалисте хорошо отзываются не только коллеги, но и пациенты. Приговор суда шокировал и некоторых из них.

Мозырянину Анатолию Жигарю 61 год, летом он отправлял в администрацию Лукашенко письмо в защиту врача.

На фоне гепатита С у Анатолия Владимировича развился цирроз печени, а в 2010 году произошло кровотечение из желудка. После этого он попал в 9-ю городскую клиническую больницу в Минске, и Андрей Савченко неоднократно ему делал склерозирование сосудов пищевода и желудка. Эта процедура напоминает ФГДС, когда в желудок в том числе опускают эндоскоп. Андрей Савченко защитил диссертацию по склерозирующей терапии варикозно расширенных вен пищевода и желудка при синдроме портальной гипертензии.

— До 2016 года он меня спасал в буквально смысле слова. Это не преувеличение. В год я лежал по несколько недель в больнице — и все под его наблюдением. Он меня довел до пересадки. Если бы не он, я бы умер, — говорит собеседник.

В 2016 году Анатолию Владимировичу сделали пересадку печени. После этого он приезжал в клинику на контроль, в том числе ему делали ФГДС.

— О том, что Андрея Васильевича задержали, я узнал летом из прессы. Я был ошарашен. Приезжаю в Минск на контроль, а в больнице лежат люди, которые его ждут. Это на самом деле большое горе. Шесть лет у него постоянно лечился.

Ответа на свое письмо из администрации диктатора пациент не получил.

— Видимо, не дошло. Но я писал, что это какая-то ошибка и такого не может быть. Такой человек! Это большой удар по сфере.

В Верховном суде оперативно прокомментировать информацию по приговору не смогли, попросили выслать официальный запрос.

Напомним, 28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии». По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы. Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет. Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.