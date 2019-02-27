В Нижнем Новгороде и Ярославле увековечили память Бориса Немцова 2 27.02.2019, 17:15

Борис Немцов

В 1991-1997 годах он был первым губернатором Нижегородской области, а с 2013 года являлся депутатом Ярославской областной думы.

В Нижнем Новгороде увековечили память первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Мемориальную доску на фасаде дома, в котором жил российский политик, установили в среду, 27 февраля, в четвертую годовщину его убийства, пишет «Немецкая волна».

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли решение увековечить память первого губернатора региона в ноябре 2016 года. С соответствующей инициативой выступил Иван Карнилин, в то время занимавший пост главы города.

Мемориальная доска в Нижнем Новгороде, 27 февраля 2019 года

Мать Бориса Немцова Дина Яковлевна (в центре) во время открытия мемориальной доски в Нижнем Новгороде

27 февраля почтить память политика призвал самарский штаб оппозиционера Алексея Навального. "В течение всего дня можно возложить цветы у фонтана на Ленинградской, в границах улиц Куйбышева и Фрунзе. Подходите и зажигайте свечи у мемориала", - говорится на странице штаба в соцсети "В контакте".

Накануне аналогичную мемориальную доску в память о Борисе Немцове установили в Ярославле. Осенью 2013 года он был избран депутатом Ярославской областной думы и занимал эту должность до своей гибели. Ранее инициативные группы неоднократно пытались установить в Ярославле таблички в память о российском политике, однако их демонтировали неизвестные.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка.

Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.