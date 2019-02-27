Политзаключенный Михаил Жемчужный помещен в ПКТ на три месяца 4 27.02.2019, 17:45

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Туда он был направлен 21 февраля после того, как отбыл очередные 10 суток в ШИЗО.

Как стало известно правозащитному центру «Весна», политзаключенный Михаил Жемчужный ближайшие три месяца проведет в помещении камерного типа. Туда он был направлен 21 февраля после того, как отбыл очередные 10 суток в ШИЗО.

6 февраля в суде Горецкого района Могилевской области прошло рассмотрение жалобы политзаключенного на вынесенные в марте 2018 года взыскания: 10 суток ШИЗО от 1 марта, трое суток – от 11 марта, семь суток – от 15 марта и 10 суток – от 23 марта. В своей жалобе Михаил Жемчужный указывал, что давал как устные, так и письменные объяснения о том, что его отказы следовать в отряд обусловлены конфликтами между ним и иными осужденными, возникшими по причине неформальных отношений, сложившихся в среде заключенных. Дважды он проследовал в отряд, но не смог там долго находится, так как другие осужденные угрожали ему физической расправой.

Политзаключенный был вынужден раз за разом отказываться следовать в отряд, чтобы сохранить свои честь и достоинство, а также из опасений не только за свое здоровье, но и жизнь. Беспричинного умысла не выполнять законные требования сотрудников колонии у него не было.

Михаил Жемчужный просил суд признать его жалобу обоснованной и отменить наложенные на него в марте 2018 года взыскания. На судебное заседание осужденный не доставлялся.

В ходе рассмотрения судья Елена Воробьева, заслушав представителя политзаключенного и представителя ИК-9, исследовав письменные материалы дела, пришла к выводу, что жалоба Михаила Жемчужного «необоснованная и удовлетворению не подлежит».

Михаил Жемчужный уже подал жалобу на решение суда Горецкого района в Могилевский областной суд.

В общей сумме, с момента перевода Михаила Жемчужного в июле 2017 года в исправительную колонию г. Горки в отношении него 26 раз применялись меры дисциплинарного взыскания. Только за период с середины октября прошлого года по январь этого, Жемчужный провел в ШИЗО 35 суток и один месяц в ПКТ.

Политзаключенный планирует в ближайшее время подать повторную надзорную жалобу в Верховный суд. Также, после перевода в ПКТ Михаил Жемчужный вновь может получать и отправлять корреспонденцию.

В целом чувствует себя он нормально, на здоровье не жалуется. Однако, по-прежнему Михаилу Жемчужному отказываются выдавать витамины, которые были ему ранее присланы, на основании того, что нет медицинского заключения для их приема.

Поддержать Михаила Жемчужного можно письмами и открытками по адресу:

ИК-9, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, Могилевская область, 213410.

Напомним, основатель "Платформа Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ст. 16 (часть 5), ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): «подстрекательство к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконное приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; дача взятки и дача взятки повторно».

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.