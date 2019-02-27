В Минске снова требуют снять антенны и кондиционеры с фасадов 28 27.02.2019, 17:56

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Иллюстрационное фото

Почему сейчас?

Жители домов вдоль главных улиц Минска начали замечать неожиданные оповещения от коммунальщиков. Минчан, у которых есть спутниковые антенны или кондиционеры на фасадах, просят зайти в ЖЭС. Но причин не объясняют, передает «Еврорадио».

Затем в ЖЭСе владельцам антенн и кондиционеров предписывают их демонтировать. "Об этом я узнала от начальника ЖЭСа №2 после того, как он солгал мне по телефону: "Мы вам хотим послать разрешение на установку антенны, назовите номер вашей квартиры". Я назвала, а следующей фразой было: "Почтой придет письмо о необходимости демонтажа антенн и кондиционеров", — пишет в телеграм-чате "Минск: достаточно щепотки соли" жительница Ленинского района столицы.

В столичном ЖЭСе №2 сообщают, что демонтаж действительно планируется. Но будет касаться только конструкций, установленных самостоятельно.

"Мы выписываем предписание жителям на демонтаж антенн и кондиционеров. Если у вас есть разрешение от администрации Ленинского района, тогда предъявите нам. Если нет, то даем вам две недели срока, а потом демонтируйте, пожалуйста. Есть постановление Совета министров №384, там все написано", — говорят коммунальщики.

Постановление совета министров №384 датируется 16 мая 2013 года. В нем говорится о запрете на самостоятельную установку антенн и кондиционеров. Власти уже использовали его как аргумент в неравной борьбе с кондиционерами, но в последний раз это было давно.

Почему Мингорисполком именно сейчас снова взялся за антенны и кондиционеры? В ЖЭСе говорят, что это связано с подготовкой города ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске в июне.