Украинская делегация в знак протеста покинула заседание по Донбассу в Минске 4 27.02.2019, 18:37

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Украинская делегация покинула заседание гуманитарной группы по Донбассу в Минске из-за «оскорбительных и недипломатичных высказываний» со стороны представителя псевдореспублик.

Об этом написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

«Украинская делегации выразила решительный протест координатору за превращение тяжелого переговорного процесса в базар <...> и покинула зал заседаний», — сообщила она.