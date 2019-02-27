Украинская делегация в знак протеста покинула заседание по Донбассу в Минске

Украинская делегация в знак протеста покинула заседание по Донбассу в Минске4
- 27.02.2019, 18:37
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Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Украинская делегация покинула заседание гуманитарной группы по Донбассу в Минске из-за «оскорбительных и недипломатичных высказываний» со стороны представителя псевдореспублик.
Об этом написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем Facebook.
«Украинская делегации выразила решительный протест координатору за превращение тяжелого переговорного процесса в базар <...> и покинула зал заседаний», — сообщила она.