Видеофакт: В Березе родители устроили драку во время матча своих детей 1 27.02.2019, 18:45

Фото: allufa.ru

В Березе родители дрались даже жестче, чем в Орше.

Оказывается, драки родителей на трибунах во время детских соревнований не редкость. К примеру, в январе отцы хоккеистов 2008 года рождения из Орши и Гродно схлестнулись в кулачном бою прямо посреди игры международного турнира, передает «Трибуна».

Еще один случай «ледового побоища» произошел в Березе 6 февраля во время матча чемпионата Беларуси. Вновь «отличились» гродненские родители – на этот раз хоккеистов 2006 года рождения. Драка получилась даже жестче, чем в Орше. Разнимать дерущихся пришлось директору ледовой арены (в синей куртке с надписью на спине).