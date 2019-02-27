Литва присоединится к Польше в обжаловании решения ЕК по «Газпрому» 27.02.2019, 18:56

Решение Еврокомиссии оспаривается как противоречащее целям энергетической политики ЕС.

Литва присоединится к международному делу, в рамках которого Польша должна обжаловать решение Еврокомиссии по итогам антимонопольного расследования деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе. ЕК не наложила штраф на концерн в мае прошлого года.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на BNS.

Правительство Литвы в среду одобрило предложение Министерства энергетики присоединиться к польской PGNiG и принять участие в рассмотрении дела в Суде ЕС.

"Предлагаем присоединиться к этому делу, поддержав польское предприятие, ведь исход дела для Литвы важен прежде всего потому, что в случае победы мы укрепим свои возможности отстаивать интересы наших потребителей газа (в Стокгольмском арбитраже. - Ред.), а именно о 1,5 млрд евро, которые были подсчитаны пока только как теоретический ущерб", - сказал на правительственном совещании министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

По словам Вайчюнаса, решение ЕК оспаривается как противоречащее целям энергетической политики ЕС.

"В оспариваемом в суде решении об обязательствах "Газпрома" множество ограничений и исключений, которые делают эти обязательства на практике почти непригодными ни на газовом рынке Литвы, ни на газовых рынках Центральной Европы", - сказал министр.

Ранее министр говорил, что то, что ЕК не стала штрафовать российский концерн, является определенным политическим проигрышем Литвы и ряда других стран. Штраф, по его словам, укрепил бы позиции Литвы в судебном разбирательстве о компенсации в 1,5 млрд евро в Стокгольмском арбитраже.

Литва считает, что российская компания должна компенсировать потребителям газа понесенные ими убытки в результате нечестного ценообразования и необоснованно высоких цен. По мнению литовской стороны, "Газпром", злоупотребляя монопольным положением на рынке, причинил литовским потребителям ущерб на сумму более 1,5 млрд евро.

Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции "Газпрома" в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и в завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицал обвинения.

В мае этого года ЕК приняла решение по этому делу. Еврокомиссия не стала штрафовать российский концерн, однако возложила на него ряд обязательств, чтобы сделать возможными свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Польша и другие страны, пострадавшие от монопольной практики "Газпрома", были недовольны, что российский концерн не был наказан. Штраф мог достичь 10% годового оборота монополиста. PGNiG в октябре прошлого года обжаловала решение ЕК.