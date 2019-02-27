В Бобруйске костел «без фасада» отдали горисполкому 27.02.2019, 19:07

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Верующие считают, что здание давно нужно передать в собственность католической общине города.

Костел в Бобруйске, который католическая община просила им передать, решением суда сначала признали бесхозяйным имуществом, а потом передали его в коммунальную собственность. То есть здание теперь принадлежит городу Бобруйску. Но регистрировать его не спешат, пишет «Вечерний Бобруйск».

Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске — здание уникальное: у него нет фасада. В советское время к нему вплотную на месте снесенной башни храма построили 5-этажное административное здание «Бобруйскстройкомплекса», тем самым «спрятав» культовое сооружение и лишив его прямого входа.

С 1989 года 5-этажка, закрывающая костел, и часть стены храма была собственностью Бобруйского домостроительного комбината, который с 2012 года был реорганизован в «Бобруйскстройкомплекс». В январе 2017 года предприятие объявили банкротом, а после решили его ликвидировать. Административное здание, как и другое имущество предприятия, пытались продать с торгов, но здание не купили.

Белорусская католическая церковь также отказалась от покупки пристройки к зданию. Хотя тесное соседство с пустой пятиэтажкой опасно — в здании так оборудована ливневая канализация, что вся вода с крыши стекает во двор костела. То есть многие годы дождевая и талая вода подтекает под фундамент костела, прихожане опасаются повреждения стен столетнего храма.

Фото: poshyk.info

Католическая общественность Бобруйска не теряет попыток вернуть костелу первозданный вид. Они даже писали об этом правителю.

А с осени прошлого года костел передали городу, то есть горисполкому. Решение суда не было обжаловано и вступило в силу еще 18 октября, истцом по делу выступала администрация Ленинского района Бобруйска.

При этом в Бобруйском филиале Могилевского агентства по госрегистрации и земельному кадастру пояснили, что регистрация имущества осуществляется по заявительному принципу и на сегодняшний день к ним по поводу регистрации здания костела никто не обращался.

Не все верующие согласны с решением суда — многие из них считают, что здание давно нужно передать в собственность католической общине города. Данута Протасова, прихожанка, выполняющая функции юриста в костеле, рассказала, что уже написала письмо апостольскому нунцию в Беларуси — официальному дипломатическому представителю Папы Римского. Ответ должен прийти до середины марта.

— Католическая община города может стать правопреемником здания, но для этого нужно будет выполнить ряд административных процедур. Разговор состоялся, и сейчас им предстоит принять решение, — сказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева.

Ксендз Андрей Ярковец, настоятель костела Непорочного зачатия, рассказал, что здание до сих пор находится в «подвешенном» состоянии. И раньше от основного кредитора обанкротившегося «Бобруйскстройкомплекса» — Беларусбанка — звучало предложение передать католикам в комплексе и пятиэтажную пристройку, и здание костела. Но у общины просто не будет средств ни на то, чтобы сносить «коробку», ни на то, чтобы охранять ее от проникновения посторонних.

— Для нас это по-прежнему тупиковая ситуация. Мы, конечно, признательны городу и банку за такие предложения, но что делать с пристройкой? Мы не финансовая организация, и у нас нет денег, чтобы организовать снос пристройки. Пока здание находится в собственности города, его охраняют, а у нас нет средств даже на то, чтобы его сторожить, — говорит настоятель.

Кроме того, по его словам, в Бобруйске нет организаций, которые бы могли сделать такой проект и снести пристройку без вреда для храма. Андрей Ярковец уверен, что специалисты есть в Минске, но у общины денег на оплату их услуг нет, да и в городском бюджете, по его мнению, тоже вряд ли найдутся нужные средства.