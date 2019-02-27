Берлин и Париж готовы согласиться на отсрочку Brexit 27.02.2019, 19:20

Германия и Франция привержены упорядоченному выходу британцев из ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 27 февраля, в рамках совместной встречи в Париже дали понять, что готовы предоставить Лондону возможность перенести регулируемый "Брекзит" на более поздний срок, передает DW.

"Если Великобритании нужно больше времени, мы не откажем ей в этом", - отметила Меркель.

Выход Лондона из состава Европейского Союза намечен на 29 марта 2019 года.

"Договоренности не могут быть пересмотрены"

В то же время, по словам канцлера ФРГ, Берлин и Париж твердо "привержены упорядоченному выходу британцев из ЕС". На данном этапе речь идет о том, что все стороны должны найти "хорошее решение", подчеркнула Меркель. "Мы едины в том, что договоренности не могут быть пересмотрены", - указала глава германского правительства.

В среду, 27 февраля, в Палате общин британского парламента после дебатов пройдет голосование по вопросу о дальнейших действиях Лондона в вопросе о "Брекзите". В этой связи британский премьер Тереза Мэй призвала законодателей продемонстрировать ответственный подход.

Ранее Мэй дала парламенту время до 12 марта, чтобы провести повторное голосование по договору с Брюсселем. Если депутаты снова провалят его, то 13 марта они смогут вынести решение о том, хотят ли они выхода Лондона из состава ЕС без соглашения или нет.

Если же парламентарии выскажутся против "жесткого" "Брекзита", 14 марта они, по словам Мэй, смогут проголосовать о "короткой, временной" отсрочке в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Она регулирует порядок выхода из европейского сообщества и предполагает, что страна-член ЕС может покинуть союз "в соответствии с требованиями своей конституции".