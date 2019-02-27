Граффитист реставрирует испорченный портрет Шагала 5 27.02.2019, 19:31

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Фото: Юрий Дубовский

Несколько дней назад мурал испортили неизвестные вандалы.

Витебский художник Юрий Дубовский 27 февраля начал реставрацию граффити с портретом Марка Шагала на улице Суворова, 36 в Витебске. Несколько дней назад мурал испортили неизвестные вандалы, нанеся на него матерное слово и разводы серебряной краской.

Напомним, мурал с портретом всемирно известного мастера живописи, уроженца Витебска, появился на трансформаторной будке во дворике на улице Суворова летом 2015 года. Это была первая работа команды уличных граффитистов StreetSkills.

Сейчас создатели граффити — Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — живут и работают в российском Сочи. Поэтому авторы попросили отреставрировать мурал с Шагалом своего коллегу и друга из Витебска — Юрия Дубовского.

— Поскольку Ян и Глеб оперативно в родной город приехать не могут, то попросили восстановить работу меня. Делать это нужно быстро: из-за ругательства на стене коммунальники могли бы просто закрасить стену — и граффити было бы уничтожено. Сегодня я начал реставрацию, но завершить ее не удалось: не хватило буквально одного баллончика с черной краской. Надеюсь, что завтра все доделаю, — рассказал tut.by Юрий Дубовский.

По словам художника, работу не очень просто спасать, так как неизвестные пустили в ход баллончик не с обычной краской, а c краской с металлическим блеском:

— Приходится вначале закрашивать всю площадь, где прошлись баллончиком, и только потом уже восстанавливать картину. Будь это обычная краска, можно было бы реставрировать сразу.

Оригинал мурала, сделанного в 2015 году.

Юрия Дубовского в творческих кругах города называют Белый слон. В Витебске он известен, например, такими граффити: «золотая рыбка» во дворах на Суворова, цитаты Марка Шагала на стенах домов на улице в честь этого художника и другими.