Про Немцова 5 Матвей Ганапольский

27.02.2019, 19:34

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Матвей Ганапольский

Фото: rfe/rl

Кремлевские параноики прекрасно понимают, что теперь опасен не Немцов, а память о нем.

Вот я сижу и мучительно думаю, что сказать про Немцова в этот трагичный день памяти, в день его убийства. Всё какие-то вытертые слова лезут в голову. Что он был политическим светом в окошке; что говорил то, что думал, особенно про Путина; про то, что когда приходил он на Эхо, то ты понимал – перед тобой лидер; что когда ты его слушал, то появлялась пусть иллюзия, что наша оппозиция объединиться вокруг этого человека и, не смотря на подтасовки и репрессии, всё же что-то выиграет и куда-то там войдёт – в Думу или СФ.

Но его убили. Вот и вся история.

Поэтому, я хотел бы сказать об обществе. Смотрите, человека нет, а шествия в его память полны народу и даже, к моему великому удивлению, разрешаются властями. Конечно, мертвый Немцов уже не опасен, но кремлёвские параноики прекрасно понимают, что теперь опасен не Немцов, а память о нём. Уж сколько лет идёт битва, ежедневная битва за немцовский мемориал на мосту. И никак дворники, маниакально выбрасывающие его портреты, плакатики и свечки в мусор, не могут побороть вот эту неистовость активистов мемориала, сравнимую с неистовостью ранних христиан, которые несли идею, несмотря на унижения, зная, что, в конце концов, идея победит. И, уверяю вас, всё так и будет. Название моста будет сменено на «Немцов-мост», как только Путин уйдёт. А через лет двести, ни Путина не будут помнить, ни Немцова, а только будет красивое название моста – оно действительно красивое.

Возвращаясь к Немцову, мне жаль тех, кто не видел его живьём. От него прямо разило энергией. Он входил в гостевую комнату на Эхе и один занимал её всю. И постоянно улыбался. «За мной всё время наружка ездит», говорил он и улыбался. При чём, это была не улыбка через страх или отчаяние, чтобы ему посочувствовали – так часто серьёзно больные с улыбкой говорят о своей болезни. Нет, он говорил искренне улыбаясь – для него эта наружка была полной фигнёй. И объяснение этому простое: он имел прекрасный опыт государственного управления и прекрасно знал, как устроено государство. А еще он знал цену жалким лидерам этого государства, знал, что они никогда не решаться выстрелить в него. А они и не решились – они просто наняли тех, кто сделал это за них.

Что дальше. А дальше то, что в тот роковой вечер дороги власти и Немцова разошлись. Немцов стал героем, его именем называют скверы, улицы и назовут мост (интересно, назовут ли что-то именем Путина), а власть сидит в Кремле и трусливо ждёт, чтобы её разоблачили.

Так и будет.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»