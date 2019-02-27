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Украина отказалась от участия в «Евровидении»

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  • 27.02.2019, 19:41
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Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.

Украина по решению Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не будет участвовать в финале «Евровидения», сообщает Hromadske.

Певице Maruv, победившей в национальном отборе, запретили участие из-за концертов в России, три другие группы, попавшие в финал, отказались сами.

В заявлении НОТУ говорится, что решение приняли, «следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора».


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