Глава минского стройтреста: Подход российского бизнеса отбивает всякое желание работать в РФ 7 27.02.2019, 19:54

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Оплату за выполненные объемы приходится ждать годами.

Руководитель «Стройтреста № 1» Виктор Митюрич сказал, что отношение российского бизнеса отбивает всякую охоту у белорусского государственного подрядчика работать в РФ. Это следует из публикации на сайте «Минскстроя».

Минский «Стройтрест № 1» посетил первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский. Он порекомендовал предприятию выработать стратегию развития на перспективу, рассмотрев в том числе работу на экспорт.

Исполняющий обязанности гендиректора треста Виктор Митюрич пояснил, что предприятие имело опыт работы в Туле, но отношение российского частного бизнеса, который преобладает в строительной сфере РФ, отбивает всякое желание у государственного подрядчика там работать. Часто оплату за выполненные объемы приходится ждать годами. Эта проблема касается и некоторых белорусских заказчиков, которые не вовремя рассчитываются с подрядчиками, что вымывает оборотные средства подрядчика.

Отметим, что с таким подходом в России белорусские строители сталкиваются не впервые. Например, в начале года сообщалось, что деньги за строительство объектов к чемпионату мира по футболу планируют выбивать через суд «Стройтрест № 3» из Солигорска и Гомельский домостроительный комбинат.

Проблему задолженности белорусским строителям за сооруженные ими к ЧМ-2018 тренировочные базы в России поднимал и Александр Лукашенко.

— Россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии, — заявил тогда руководитель Беларуси.

А как дела у «Стройтреста № 1»?

Сейчас производственная программа предприятия сформирована только на 90%, но трест участвует во всех торгах, и до конца марта ставится задача обеспечить загрузку по году на 115%. Упор сделают на жилищное строительство и взаимодействие с частными заказчиками. Трест уже строит магазин «Виталюр».

По итогам же 2018 года ОАО «Стройтрест № 1» выполнил объем СМР на 104 млн при плане 106 млн. Темп роста производительности труда к 2017 году составил 116%. Выручка от реализации продукции — 57,9 тысячи на одного работника (109,8%). Среднемесячная заработная плата достигла уровня 1195 рублей (темп роста — 118,6%). Выполнены также финансовые показатели по прибыли от реализации продукции, чистой прибыли, рентабельности продаж, снижению уровня затрат.