Волкер: Запад уже не будет медлить с ответом на агрессию РФ 5 27.02.2019, 20:03

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Курт Волкер

США уже иначе воспринимают Россию, нежели пять лет назад, сказал спецпредставитель Госдепа.

Запад медленно отреагировал на "зеленых человечков" в Крыму, однако ситуация изменилась и теперь ответ будет быстрым. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает “Голос Америки”.

"Сейчас мы совсем иначе воспринимает Россию, чем пять лет назад", - сказал он, отметив, что сейчас все "хорошо осознают, что происходит". При этом Волкер уверен, что теперь способность реагировать на агрессию РФ, координировать усилия – намного выше.

Ключевое задание, по его словам, не допустить новое нападение на украинские суда при проходе в Керченском проливе. "Это не в интересах ни одной из сторон, чтобы украинские суда захватывали, а моряков пленяли", - подчеркнул он.

Волкер также напомнил, что США поддерживают базовый принцип – "Крым – это Украина", Россия и Украина имеют право вместе пользоваться проливом и Азовским морем, и это – "точка отсчета".