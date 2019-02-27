Егор Филипенко: Для брестского «Динамо» игра за Суперкубок будет суперпринципиальной 1 27.02.2019, 20:15

Егор Филипенко

Фото: maccabi-tlv.co.il

Защитник БАТЭ заявил, что у брестчан мало шансов что-то еще выиграть, кроме Суперкубка Беларуси.

Защитник БАТЭ Егор Филипенко выразил уверенность, что в новом сезоне борисовчане решат все поставленные перед ними задачи, передает pressball.by.

- В БАТЭ часто так бывало, что приходили люди, уходили, а результат не менялся. И все задачи, которые перед командой ставили, решались. Я более чем уверен, что в этом году ничего не поменяется. Думаю, мы еще усилимся. И выполним все задачи, которое перед нами поставит руководство.

Суперкубок? Могу сказать свое отношение к этому матчу. Может, неправильно прозвучит, но это мое мнение. Я никогда не относился к Суперкубку слишком серьезно. Для меня это, по сути, товарищеская игра, которая ничего не дает. Расцениваю ее как очередной матч в процессе подготовки к сезону. Вместе с тем более чем уверен, что для брестского "Динамо" это будет суперпринципиальная игра, и они будут сверхмотивированными. Потому что кроме Суперкубка у них мало шансов что-то еще выиграть. В Кубке они не будут участвовать, а чемпионат — длинная дистанция. Прошлый сезон показал, что на длинной дистанции брестчане были не готовы с нами конкурировать. Посмотрим , как будет в этом сезоне, — рассказал Филипенко в передаче "Стоп-кадр" на канале "Беларусь 5".