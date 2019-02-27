В Украине задержали боевика, который охранял обломки самолета рейса MH17 11 27.02.2019, 20:19

3,731

иллюстрационное фото

Задержанный подтвердил, что ракету, которой сбили самолет, выпустили из района оккупированного тогда Грабово.

Пограничники задержали гражданина Украины, который был членом незаконного вооруженного формирования "Восток" и известен тем, что почти два месяца охранял обломки самолета Boeing 777 рейса MH17. Об этом сообщил в среду, 27 февраля, пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает zn.ua.

Указывается, что 41-летний мужчина в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование, решил добровольно присоединиться к боевикам. Он пребывал на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области и неоднократно видел преступления боевиков. По его словам, однажды расстреляли местную жительницу за то, что она не выполнила требований оккупантов.

В ГПСУ отметили, что в соцсетях нашли фото, на которых задержанный фотографируются на фоне обломков сбитого Boeing. Он подтвердил информацию о том, что ракета, которой сбили пассажирский самолет, выпустили из района оккупированного тогда села Грабово Шахтерского района.

Фото: dpsu.gov.ua

В ноябре 2014 года задержанный дезертировал и скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале 2019 года решил наладить "мирную" жизнь и переехал в Торецк, где его и задержали, отметили в ведомстве.

После его задержания правоохранители внесли данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, 17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области с экранов радаров пропал "Боинг-777", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям" и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.

Почти через четыре года, в мае 2018 года, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет . Комплекс "Бук", из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске.

На следующий день Австралия и Нидерланды официально объявили о том, что именно Россия несет ответственность за уничтожение малайзийского "Боинга". Европейский Совет также призвал РФ взять на себя ответственность и полностью содействовать всем попыткам установить истину, справедливость и вину конкретных лиц в данном преступлении.