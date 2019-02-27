От имени «Беларусбанка» разослали письма с вирусом

От имени «Беларусбанка» разослали письма с вирусом5
- 27.02.2019, 20:28
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При получении подозрительных писем от имени банка рекомендуется связаться с контакт-центром банка.
Клиентам "Беларусбанка" от имени этого учреждения рассылались письма с электронным вирусом. Об этом информирует пресс-служба ОАО "АСБ Беларусбанк".
Сообщается, что письма от имени банка были отправлены с адреса электронной почты info@belarusbank.by.
При получении подозрительных писем от имени банка рекомендуется связаться с контакт-центром банка по телефону 147.
Напомним, ранее "Беларусбанк" сообщал, что в Instagram был заведен фальшивый аккаунт. От имени банка у доверчивых пользователей выманивали деньги.