От имени «Беларусбанка» разослали письма с вирусом 5 27.02.2019, 20:28

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При получении подозрительных писем от имени банка рекомендуется связаться с контакт-центром банка.

Клиентам "Беларусбанка" от имени этого учреждения рассылались письма с электронным вирусом. Об этом информирует пресс-служба ОАО "АСБ Беларусбанк".

Сообщается, что письма от имени банка были отправлены с адреса электронной почты info@belarusbank.by.

При получении подозрительных писем от имени банка рекомендуется связаться с контакт-центром банка по телефону 147.

Напомним, ранее "Беларусбанк" сообщал, что в Instagram был заведен фальшивый аккаунт. От имени банка у доверчивых пользователей выманивали деньги.