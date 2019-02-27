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Трамп назвал «очень хорошим» первый раунд переговоров с Ким Чен Ыном

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  • 27.02.2019, 20:35
Фото: AP

Во Вьетнаме прошла встреча президента США Дональда Трампа и диктатора КНДР Ким Чен Ына.

Американский лидер назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения беседы завтра, передает svoboda.org.

Тема переговоров между лидерами США и КНДР, как и на первом саммите в Сингапуре в июне прошлого года, – ядерное разоружение Пхеньяна. Ранее стороны подписали документ, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.


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