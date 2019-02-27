Трамп назвал «очень хорошим» первый раунд переговоров с Ким Чен Ыном

Трамп назвал «очень хорошим» первый раунд переговоров с Ким Чен Ыном2
- 27.02.2019, 20:35
Во Вьетнаме прошла встреча президента США Дональда Трампа и диктатора КНДР Ким Чен Ына.
Американский лидер назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения беседы завтра, передает svoboda.org.
Тема переговоров между лидерами США и КНДР, как и на первом саммите в Сингапуре в июне прошлого года, – ядерное разоружение Пхеньяна. Ранее стороны подписали документ, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.
Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.