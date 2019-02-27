Китай потерял 160 миллиардеров 27.02.2019, 21:08

Количество китайских миллиардеров сократилось из-за торговой войны с США.

За 2018 год количество китайских миллиардеров резко сократилось с 819 до 658, сообщает CNN со ссылкой на исследование китайской аналитической компании Hurun.

Крупнейшие потери понес гендиректор инвестиционного холдинга Tencent Ма Хуатенг - его состояние упало на 19% до $38 млрд. Президент конгломерата Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь потерял 37% чистой прибыли, теперь его состояние составляет $17 млрд, передает liga.net.

В прошлом году из-за торговой войны со Штатами фондовый рынок Китая потерял 25% капитализации, также упал курс национальной валюты.

Но не все предприниматели теряли свои деньги. Например, основатель электронной коммерции Alibaba Джек Ма увеличил свое состояние более чем на 20% - до $39 млрд.

В стране по-прежнему проживает больше миллиардеров, чем в Америке, где их насчитывается 584, отмечают в Hurun.