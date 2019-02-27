Лидеры белорусской оппозиции провели пресс-конференцию в Варшаве 2 27.02.2019, 21:17

1,283

Фото: charter97.org

Лидеры БНК, бывшие политзаключенные Владимир Некляев, Андрей Санников и Николай Статкевич дали большую пресс-конференцию.

Политики отметили, что над Беларусью нависает угроза потери независимости, и только демократические перемены способны гарантировать стране самостоятельность. Владимир Некляев отметил, что готов объединяться со всеми представителями оппозиции и даже власти, которые готовы стоять за независимость, передает «Радыё Рацыя».

- Угроза потери нашей независимости стала в полный рост, а правитель - так называемый «гарант независимости» - встречает ее лежа под тяжестью той политики, которую он проводил все годы пребывания у власти. В таком случае возникает вопрос: что делать? Есть в Беларуси антибелорусские силы, - не только российские, но и свои, коллаборантские, предательские, готовые сдаться. Но есть и национальные силы, готовые за свою независимость бороться. Наша задача - собрать все эти силы в единый кулак. Мы должны активизировать наше общество на борьбу против аншлюса.

Если мы не подключим белорусское общество к борьбе за сохранение нашей независимости, Беларусь возьмут как сонную муху и бросят в граненый стакан «союзных» республик и накроют имперской крышкой. Чтобы этого не произошло, я готов сотрудничать со всеми патриотическими силами и в оппозиции, и в обществе и во власти. Вот ради этого в БНК приняли решение участвовать в той политической кампании, которая носит название президентские выборы, - заявил Владимир Некляев.

- Беларусь идет к распутью, даже можно сказать, что туда ее тянут внешние и внутренние обстоятельства. Перемены неизбежны. Нас ждут драматические перемены. Прежде всего потому, что белорусский режим исчерпал свой экономический потенциал, главная составляющая этого потенциала - российское содержание. Россия уже не способна и не желает содержать Беларусь. Режим исчерпал и свой электоральный потенциал. Лукашенко сегодня является, пожалуй, самым ненавистным человеком. Образовалась впервые видимо такая ситуация, что задолго до выборов оппозиционные политики имеют рейтинг реально выше, чем Лукашенко, - отметил Николай Статкевич.

- В белорусском обществе есть положительные консенсус. Во-первых, белорусское общество хочет независимости; во-вторых, общество хочет перемен - политических и экономических; и главный консенсус - Беларусь хочет смены этой власти. Да, многое не зависит от нас, но и многое зависит. Задача патриотических сил - консолидировать это протестное большинство и возглавить, и тогда мы будем управлять ситуацией. Не беспомощно ждать, что с нами сделают внешние силы. У нас действительно за много лет сложилась уникальная ситуация, что демократические, патриотические силы могут возглавить Беларусь и определить траекторию движения страны к экономическому, социальному, национальному развитию, к процветанию. Второй вариант - надеяться на человека, который набрал под обещания сдать нас колоссальные деньги, который реально нас продал, отдал в залог, - добавил Статкевич.

- Я хотел бы добавить, что меня удивляет, что кто-то считает Лукашенко «гарантом», «защитником» независимости. Защищаем независимость мы с вами - белорусы. Защищает независимость Площадь - 2001, 2006, 2010 годов. Площади 2017 и 2018 годов, когда люди на 25 марта пошли в тюрьму под дубинками. Я уверен, что мы сможем защитить независимость. Да, сейчас время требует от всех нас более решительных действий, - заявил Андрей Санников.

- И еще хотелось бы прокомментировать один тезис, который нам постоянно подбрасывают: мол, а вот нельзя сейчас планировать никаких протестов, потому что это может вызвать агрессию со стороны Москвы. Это вообще антилогика. Кто вспомнит, когда страны Балтии вступили в НАТО? Правильно, в 2004 году. Кто был президентом России тогда? Путин. Если бы мне в 2000 году сказали, что страны Балтии будут в НАТО, я бы сказал: «Никогда», - добавил политик.

По словам политиков, Лукашенко довел до ситуации, когда в Беларуси осталось только два варианта: либо аннексия Россией, либо революция. Белорусский Национальный Конгресс отмечает: все сторонники независимости должны мобилизоваться, чтобы остановить угрозу для белорусского государства, и вернуть в нашу страну демократический строй.