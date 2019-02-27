БАТЭ представил ролик к предстоящему матчу за Суперкубок Беларуси
- 27.02.2019, 21:50
Матч за Суперкубок между БАТЭ и брестским «Динамо» состоится 2 марта в Минске.
БАТЭ представил видеоанонс матча за Супербкубок Беларуси-2019, в котором 2 марта борисовский клуб встретится с брестским "Динамо" на искусственном газоне стадиона ФК "Минск", передает pressball.by.
"Для кого-то Суперкубок — самый главный трофей в карьере. Для кого-то — самый официальный матч из всех товарищеских. Но главное — это начало сезона. Долгожданное! В нашей жизни результативная замена: зима out — футбол in. 2 марта, 15.00, стадион ФК "Минск". Суперкубок Беларуси. Поле искусственное - эмоции настоящие", — говорится в ролике.
Суперкубок 2019! #ДаПерамогіРазам🔥🔥🔥⚽ #суперкубок pic.twitter.com/j57q0vvzZb— FC BATE Borisov (@FCBATE) 27 февраля 2019 г.