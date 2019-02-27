БАТЭ представил ролик к предстоящему матчу за Суперкубок Беларуси 27.02.2019, 21:50

Матч за Суперкубок между БАТЭ и брестским «Динамо» состоится 2 марта в Минске.

БАТЭ представил видеоанонс матча за Супербкубок Беларуси-2019, в котором 2 марта борисовский клуб встретится с брестским "Динамо" на искусственном газоне стадиона ФК "Минск", передает pressball.by.

"Для кого-то Суперкубок — самый главный трофей в карьере. Для кого-то — самый официальный матч из всех товарищеских. Но главное — это начало сезона. Долгожданное! В нашей жизни результативная замена: зима out — футбол in. 2 марта, 15.00, стадион ФК "Минск". Суперкубок Беларуси. Поле искусственное - эмоции настоящие", — говорится в ролике.