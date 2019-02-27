Помпео: Крым должен быть возвращен Украине 4 27.02.2019, 21:56

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По словам госсекретаря США, мир не забыл циничную ложь, которую РФ использовала для оправдания своей агрессии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что оккупированный Россией Крым должен вернуться под контроль Украины, передает nv.ua.

Госсекретарь акцентировал внимание, что США последовательно отказываются признать претензии РФ на Крым и осуждают продолжающуюся агрессию против Украины.

"Пять лет назад российская оккупация Крымского полуострова Украины вызвала эскалацию российской агрессии. Россия пыталась разрушить международный порядок, подорвала основные человеческие свободы и ослабила нашу общую безопасность", - напомнил Помпео.

По словам госсекретаря, мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскировки попыток аннексии территории Украины.

"Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым является Украиной и должен быть возвращен под контроль Украины", - заявил госсекретарь.

США по-прежнему серьезно обеспокоены усиливающимися репрессиями со стороны российского оккупационного режима в Крыму. В течение последних пяти лет российские оккупационные власти развернули кампанию по устранению всякого противодействия оккупации Крыма.

Помпео призвал Россию освободить всех украинцев, в том числе, членов крымскотатарской общины, которые были отправлены в заключение из-за несогласия с оккупацией.

"Соединенные Штаты будут поддерживать соответствующие санкции против России до тех пор, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения. США вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - резюмировал Помпео.