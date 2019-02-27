Белорус уехал на заработки в Россию и пропал 1 27.02.2019, 22:08

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Фото предоставлено Центральным РУВД г.Минска

Житель Минска уехал на заработки 19 января.

Минчанин уехал на заработки в Россию и пропал, его разыскивает милиция.

Об этом БелТА сообщили в Центральном РУВД Минска.

Сотрудники милиции ищут пропавшего без вести 38-летнего Вадима Ермохина. Он 19 января выехал на работу в Российскую Федерацию и до настоящего времени его местонахождение не известно.

На вид минчанину 35-40 лет, он худощавого телосложения, ростом около 187 см, европейский тип лица, коротко стрижен, цвет волос светло-русый. Был одет в серую шапку, серо-черный пуховик, синие джинсы, кроссовки черного цвета. Особые приметы: на голени правой ноги вертикальный шрам около 3 см. При себе имелась синяя матерчатая спортивная сумка.