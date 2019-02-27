Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном 27.02.2019, 22:14

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Индия строит более 14 тысяч бункеров для жителей штата Джамму и Кашмир.

Как сообщает Reuters, строительные работы начались в июне 2018 года, когда отношения между ядерными державами ухудшились.

По оценке правительства, подземные жилища из стали и бетона обойдутся в общей сложности в $60 млн, передает nv.ua.

Представители правительства штата и подрядчики заявили, что уже построены сотни подземных бункеров со стенами и крышами, толщина которых в три раза превышает толщину стен в обычных домах.

Напомним, что ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю исламистских боевиков из группировки Джаиш-е-Мухаммад, расположенному на подконтрольной Пакистану территории Кашмира.

Авиаудар стал ответом на теракт, в результате которого в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности страны.

Вслед Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

После этого ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. Армия и пограничные силы Индии приведены в полную боевую готовность.

Территория Кашмира уже долгие годы является предметом спора между Индией и Пакистаном.

Получив в 1947 году независимость, Британская Индия разделилась на две страны по религиозному признаку.

До сегодняшнего дня в Кашмире не существует государственной границы, а Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая Линия контроля.

С 1989 года там активизировались исламистские боевики, которых, как утверждают в Индии, поддерживает Пакистан.