Американский защитник покинул минское «Динамо» 27.02.2019, 22:37

Джонатон Блум

Джонатон Блум покинул столичный клуб по семейным обстоятельствам.

Американский защитник Джонатон Блум покинул минское «Динамо». Как сообщает пресс-служба «зубров», хоккеиста отпустили по семейным обстоятельствам.

У Блума ожидается пополнение в семье, поэтому изначально была договоренность, что клуб разрешит игроку отправиться на родину 27 февраля.

В нынешнем сезоне Джонатон провел за «зубров» 35 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».

Клуб поблагодарил Блума за сотрудничество и пожелал здоровья его самым близким людям.

До перехода в минское «Динамо» Джонатон Блум отыграл в КХЛ три сезона за владивостокский «Адмирал» (2015−2018) и «Сочи» (2018). В его биографии также имеются 5 сезонов в НХЛ в составе «Нэшвилла» и «Миннесоты» — в 110 играх в регулярных чемпионатах НХЛ он заработал 24 (7+17) очка при показателе полезности «-11», в плей-офф — 12 матчей и 2 (0+2) балла при показателе полезности «+2». Участник Олимпиады 2018 года в составе сборной США.