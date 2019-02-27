Главы МИД 11 стран призывают Запад не забывать о Крыме 27.02.2019, 22:46

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Статью за подписью министров 11 стран опубликовало издание The Guardian.

Министры иностранных дел Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призвали не забывать о российской аннексии Крыма, передает espreso.tv.

Об этом говорится в статье за подписью министров 11 стран в издании The Guardian по случаю пятой годовщины незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией.

Министры подчеркнули значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, своевольные задержание и аресты, исчезновение людей и пытки. В частности, министры призвали РФ освободить украинских моряков.

"Санкции и политика непризнания аннексии государствами-членами ЕС, НАТО и G7 отражают наши общие усилия и наш отказ признать, что незаконная оккупация любой территории суверенной страны может стать нормой в XXI веке", - говорится в статье.

Министры призывают РФ придерживаться международных обязательств в сфере обеспечения свободы навигации.

"События, происходившие в Крыму пять лет назад, еще раз научили нас, что мы не можем считать нашу безопасность и свободу само собой разумеющимся. Другой урок состоит в том, что мы должны укреплять устойчивость нашего общества к различным формам атак и вмешательств", - говорится в сообщении.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европейский союз признают необходимость дальнейших санкции против РФ. По его словам, США и Евросоюз следят за ситуацией по соблюдению прав человека в оккупированном Россией Крыму.