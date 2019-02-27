Как Латвия поддерживает детей, которые учатся на белорусском языке 27.02.2019, 22:52

Почти 200 детей изучают белорусский язык, культуру и историю в школе имени Янки Купалы в Риге.

Для сохранения связи молодого поколения с их предками работает там под руководством Анны Иванэ более двух десятков учителей. Как выглядит ежедневная школьная работа, направленная на сохранение национального своеобразия на чужбине, проверил «Белсат».

А в Таллине работает белорусский детский сад

Продолжаем тему образования. В Таллине работает частный детский сад домашнего типа, которым управляют белорусы.

Татьяна Сорокина, которая основала и возглавляет площадку, считает ее открытой для всех, несмотря на происхождение. Дети разных национальностей с детства находят друзей в многокультурным окружении.