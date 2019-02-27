Нефть будут продавать на блокчейн-платформе 27.02.2019, 23:11

Нефтетрейдеры переведут до 70% сделок с нефтью на блокчейн-платформу британского стартапа Vakt.

Британский технологический стартап Vakt заключил соглашения об использовании своей блокчейн-платформы с крупнейшими нефтетрейдерами, на долю которых приходится почти две трети сделок с североморской нефтью, сообщает nefterynok.info, ссылаясь IP Week.

Компания Vakt, созданная ранее при поддержке таких крупных добывающих компаний как BP, Shell, Total, а также трейдеров Gunvor и Mercuria, подписал контракты с еще четырьмя компаниями. На долю игроков, заключивших соглашения с Vakt, будет приходиться до 70% сделок с североморской нефтью.

"Нам необходимо охватить от 60% до 70% рынка, чтобы дальше стимулировать новых участников", - заявил исполнительный директор Vakt Этьен Эмик. По его словам, официально блокчейн платформа будет запущена в рамках отраслевой конференции IP Week в Лондоне.

Этьен Эмик считает, что технология должна в будущем модернизировать торговые соглашения с сырьевыми товарами, переведя потоки бумажных контрактов, счетов-фактур и других документов в "цифру". С помощью блокчейн трейдеры смогут сократить свои расходы. К платформе также могут присоединиться потребители, операторы терминалов, трубопроводов и других услуг.