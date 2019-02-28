Венесуэльские военные с семьями массово бегут из страны 28.02.2019, 8:05

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Некоторые из них покинули ряды венесуэльской армии в форме и с оружием в руках.

За последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы бежали 411 военных, из них 85 — в минувший день. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

328 военных оказались в колумбийских департаментах Северный Сантандер и Сантандер. В этих регионах расположены основные маршруты, связывающие две страны, отмечает агентство. Еще 26 солдат сдались властям в департаменте Ла Гуахира, семеро — в Андском регионе.

Глава Миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер отметил, что некоторые из них покинули ряды венесуэльской армии в форме и с оружием в руках. Некоторые перед побегом переоделись в штатское и взяли с собой семьи. Крюгер подчеркнул, что случай дезертирства каждого солдата будет рассматриваться индивидуально. МИД Колумбии будет анализировать возможность предоставления убежища для каждого венесуэльского солдата, перешедшего границу. При этом в отношении солдат будет проведена проверка.

#23Feb “De ninguna manera nosotros vamos a pensar que ustedes son unos cobardes, ustedes son unos valientes”, fueron las palabras de bienvenida del cantante venezolano @nacholacriatura a los funcionarios de la Fuerza Armada que desconocieron a Nicolás Maduro. #TVVNoticias pic.twitter.com/pUPNZSV1N1 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 февраля 2019 г.

Ранее в феврале стало известно о том, что отдельные венесуэльские солдаты сдаются колумбийским властям. Случаи участились после того, как 23 февраля официальный Каракас заблокировал поставки гуманитарной помощи в страну, назвав сбор помощи для населения «провокацией» оппозиции и США. Телевидение Венесуэлы в этот день опубликовало в Twitter видео того, как группа венесуэльских солдат переходит на сторону Колумбии. Дезертиров встретил популярный венесуэльский певец Nacho, который назвал их храбрецами и поблагодарил. Незадолго до этого ему было предоставлено гражданство Колумбии.

В начале февраля на сторону самопровозглашенного президента и лидера оппозиции Хуана Гуайдо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес. В видеообращении он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают Николаса Мадуро и считают его режим диктаторским.