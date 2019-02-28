Туркменистан удерживает технику «Белгорхимпрома» на $7 миллионов 28.02.2019, 8:11

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Туркменская сторона настаивает на пересмотре итогов работ по строительству Гарлыкского комбината.

Туркменистан удерживает имущество «Белгорхимпрома», настаивая на пересмотре итогов работ по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК). Речь, в частности, идет о строительной технике — самосвалах, бульдозерах и автокранах — на общую сумму порядка семи миллионов долларов, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана».

Все это имущество находится в Туркменистане в режиме временного ввоза и подлежит вывозу по завершении строительных работ. С момента ввода комбината в эксплуатацию прошло уже почти два года, однако власти Туркменистана не разрешают белорусам вывезти технику, ссылаясь на неисполнение «Белгорхимпромом» обязательств по контракту.

Ранее сообщалось, что заказчик Гарлыкского ГОКа госконцерн «Туркменхимия» задолжал белорусскому генподрядчику более 150 млн долларов.

Напомним, горно-обогатительный комбинат в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Общая стоимость объекта была оценена в 1 млрд долларов. Процесс шел непросто. Власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты. В 2018 году Туркменистан грозил подать иск в международный арбитраж на «Белгорхимпром», а Лукашенко требовал решить проблему с расчетами за строительство ГОКа в Гарлыке.

Между тем, как стало известно АНТ, в декабре 2018 года фактическая мощность нового производства калийных удобрений в Туркменистане составила 32 тысячи тонн. Это около 2,3% от проектной мощности комбината в 1,4 млн тонн.