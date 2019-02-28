США и КНДР начали переговоры в расширенном формате 28.02.2019, 8:33

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына тет-а-тет продлилась около 40 минут.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась, начались переговоры в расширенном составе.

Согласно информации АР, встреча в формате один на один продлилась около 40 минут.

После втречи Трамп и Ким Чен Ын вышли во внутренний дворик отеля Metropole, где проходят переговоры, и побеседовали с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД КНДР Ли Ен Хо.

Как передает агентство, позже Трамп и Ким Чен Ын проведут рабочий обед и выступят на церемонии подписания совместного соглашения.

В четверг, 28 февраля, в Ханое проходит второй день саммита США-КНДР.

Накануне, 27 февраля, во вьетнамской столице Ханое состоялась вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, став первой в истории отношений США и КНДР.

Итогом стало совместное соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.