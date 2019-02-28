Декрет о тунеядцах снова «доработают»? 18 28.02.2019, 8:30

4,959

Речь идет о методике составления списков «не занятых в экономике».

По последней информации, в базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан насчитывается более 425 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе совместного заседания cовета по взаимодействию при верхней палате «парламента» и совета Академии управления при Лукашенко.

Как сообщает mlyn.by, среди обсуждаемых тем на мероприятии прозвучали вопросы, касающиеся выполнения норм декрета №3 «О содействии занятости». Предлагаем вашему вниманию несколько любопытных цифр и мнений, озвученных на заседании.

Немного статистики

54000 человек заплатят по итогам февраля полную сумму за подогрев воды. Соответствующие списки трудоспособных и не занятых в экономике плательщиков должны быть утверждены до 9 марта. Напомним, что платить по полной попавшие в базу белорусы должны были с начала года, но правительство дало им отсрочку на месяц.

Около 110000 граждан из перечня, начиная с 2003 года, ни разу не были зарегистрированы в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования, сообщает Минтруда. Еще 135000 человек не работают более пяти лет.

«До сих пор нет информационной системы учета учащихся»

По словам замминистра Ковалькова, «отсрочка связана также с тем, что обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно».

— Среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Получилось вот что. В ЕРИП не нашли всех плательщиков с идентификационными номерами, и специалисты добавили их вручную. А ручное составление списков всегда чревато неточностями. Должен работать информационный ресурс. Нужно совершенствовать программное обеспечение. Например, до сих пор нет информационной системы учета учащихся, — рассказал чиновник.

«Нужна серьезная доработка»

Любопытное замечание на заседании прозвучало со стороны «депутатов» местных «советов». По их мнению, для создания базы данных не занятых в экономике требуется проработать дополнительный четкий механизм. В списки не должны попадать те, кто обучается, служит в армии, находится в местах лишения свободы.

— Бывают и случаи, когда один из собственников жилья выписан и отсутствует, его невозможно найти. А в квартире, например, проживают бывшая жена и дети, которые вынуждены оплачивать его долю ЖКУ по полному тарифу. И таких ситуаций встречается немало.

Также встречались истории, когда человек давно уехал за границу, и его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал. Тогда приходится беспокоить родственников. Все это вызывает социальное напряжение в обществе и недовольство людей, считают «депутаты». Поэтому такая тема требует дальнейшего обсуждения, а подходы к составлению таких списков — серьезной доработки.

Первые иски

Напомним, что в феврале суд отказал жительнице Гомеля Марии Тарасенко в возбуждении дела по жалобе на включение ее данных в базу не занятых в экономике. В итоге гомельчанка подала иск о взыскании морального вреда.

Ранее житель Брагина Владимир Теремецкий с помощью юристов профсоюза РЭП добился исключения из списков не занятых в экономике.