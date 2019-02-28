Кое-кто сильно заигрался 5 Александр Скобов

28.02.2019, 8:18

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АЛЕКСАНДР СКОБОВ

И это – тоже политика.

Объяснения руководителя Петербургского хора и его защитников сводятся к тому, что вы, ребята, шуток не понимаете. Слишком серьезные. Во всем политику видите. Неужели нельзя просто пошутить? Без политики. А вы всю жизнь свободного человека во всех ее проявлениях хотите подчинить политике. Строем ходить хотите заставить. Тоталитарное сознание, да и только.

Вообще-то это точное повторение обычной заунывной песни советского интеллигента с фигой в кармане: "Не шейте нам политику, гражданин начальник! Мы просто шутим". Как правило, это была осознанная ложь с целью обмануть бдительность "гражданина начальника". Потому что дальше не произносилось, но весьма прозрачно подразумевалось: "Отстаньте от нас с вашей политикой. Мы не хотим вообще ее касаться. Она – бяка".

Но только сейчас не советские времена. И есть мнение, что кое-кто сильно заигрался в "последние времена". А потому в данном случае я считаю необходимым выступить в несвойственной мне роли очень бдительного "гражданина начальника". Или, если хотите, "особиста".

Так вот, ребята. Ваше выступление – все, что угодно, но не просто шутка. И я даже не буду ставить вопрос, насколько этически допустимы шутки по поводу, например, Холокоста. Но вы взяли песню, стилизованную под гопническую, под песню пьяной урлы из подворотни, и исполнили ее в форме классического произведения в классическом светско-религиозном месте на официальном торжественном мероприятии. И это стопроцентная политика.

Потому что одно из двух. Либо вы бросили политический вызов правящей клике и ее телехолуям во главе с ядернопепельным Киселевым. Откровенно высмеяли режим кремлевского пахана со всеми его ракетными угрозами и весь его официоз, нагнетающий милитаристское безумие и толкающий нас к "последним временам".

Показали, что весь кремлевский официоз находится на уровне пьяной урлы из подворотни, что он реально опасен и это совсем не смешно. Но тогда скажите об этом открыто. Вас за это не расстреляют. Даже в тюрьму не посадят, как Pussy Riot.

А вот если вы этого не сделаете, значит вы соучастники тех, кто культивирует милитаристское безумие, кто превращает страну в одну большую подворотню, в которой горланит пьяная урла, кто толкает нас к "последним временам". И это тоже политика.

Александр Скобов, «Фейсбук»