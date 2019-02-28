Как белорусов будут «мотивировать» к службе в армии 20 28.02.2019, 8:57

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Про студентов, отсрочки, льготы и «уклонистов».

Как известно, весной у парней на уме только одно — армия. А праздник с дезодорантами и букетами из сушеной рыбы только лишний раз напоминает про весенний призыв. Еще в декабре в Беларуси заговорили о возможных изменениях в отсрочке от армии, когда оказалось, что около 80% тех, кто совсем не проходил воинскую службу, влияют «на состояние защищенности государства и обороноспособности», пишет «Витебский курьер».

По словам министра обороны, пока что отношение к той самой белорусской армии, которая в прошлом году оказалась 17-ой в рейтинге сильнейших в Европе, выражается примерно так: «да, армия есть, я ее уважаю, но служить я там, наверное, не буду». Но как сказал Лукашенко: «армейскую школу так или иначе надо пройти практически всем».

Что мы знаем про возможность новых условий призыва?

1. Начнут еще со школы

Как рассказал Андрей Равков после совещания у Лукашенко, одним из ключевых требований будет навести порядок на всех уровнях — от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах.

До самого совещания Лукашенко говорил, что серьезно думает над возвращением в Беларуси аналога комплекса ГТО, и в целом речь идет о более активном физическом и трудовом воспитании в первую очередь в школах.

2. Студентам тоже сделают предложение

На заседании Совета безопасности озвучили, что 80% призывников освобождается от армии, чтобы продолжить образование в вузе. Так Лукашенко считает необходимым делать краткосрочные призывы для студентов в годы обучения, чтобы можно было освоить некоторые элементарные вещи военной подготовки. О том, что студентам тоже «готовят предложение», чтобы человек в любом случае получил воинскую специальность, министр обороны говорил еще в середине февраля.

3. Для «защитников отечества» будут льготы

Для тех, кто пройдет срочную военную службу или срочную службу в резерве планируют ввести льготы и преференции, чтобы «защитники отечества» имели преимущество перед «уклонистами». Например, предлагают дать им возможность бесплатно, за счет бюджета, проходить подготовительные курсы для поступления в ВУЗы, приоритет при поступлении в высшие учебные заведения при равенстве баллов, приоритет при получении жилья в общежитии, при распределении.

4. Пересмотрят причины для отсрочки

Cейчас в Беларуси действуют 47 различных отсрочек от срочной службы, а Лукашенко сказал, что у нас таких причин больше, чем в любом другом государстве, «особенно в соседних». По мнению военных, количество отсрочек можно и сократить. Лукашенко отметил большое количество медицинских оснований для отсрочки и сказал, что среди них есть не только серьезные заболевания, но иногда речь идет «о каких-то незначительных нарушениях» или надуманных причинах:

«Мы сейчас посмотрим, определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут. Посмотрим со временем и по срокам службы, и по другим направлениям».

По мнению Лукашенко, принцип тут есть один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания.

5. Жестко разберутся с уклонистами

К осени планируют завершить разработку новых жестких мер для борьбы с уклонистами, о ее результатах доложить Лукашенко. Планируется, что новые меры поспособствуют повышению ответственности за уклонение от службы.

По известной уже информации, чтобы поднять интерес к службе в армии обсуждаются самые разные меры, но одновременно воплощать их в жизнь не планируют, процессы хотят внедрять поступательно, без «коренной ломки». Также, по словам Лукашенко, в Беларуси не стоит выбор между исключительно контрактной армией и только призывом.