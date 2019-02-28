Reuters: Из Центробанка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота 5 28.02.2019, 9:25

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Фото с сайта goldom.ru

Золото вывозилось на правительственном спецтранспорте.

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики).

По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом. Где сейчас находится золото, неизвестно.

"Они планируют незаконно продать (золот) заграницу", - заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

Ранее, 31 января, Reuters со ссылкой на информированный источник сообщил, что власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центрального банка и продать в ОАЭ 15 тонн золота.

Напомним, что оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила Николаса Мадуро в попытке вывезти в Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.

Российская "Новая газета" сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.