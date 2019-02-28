Кто не платит миллиарды внутри Беларуси? 3 28.02.2019, 9:22

2,171

Фото: kp.by

Кроме проблемных долгов на внешнем контуре цепочки неплатежей имеются и внутри нашей страны.

Раскрываем, кто кому должен и до сих пор не отдает. «Плохие» обязательства в пределах Беларуси отражает просроченная внутренняя кредиторка. К началу 2019 года просрочки в долгах было более чем достаточно. Просроченная внутренняя кредиторка за 2018 год выросла на 19,3% до 7,4 млрд BYN.

В прошлом году состоялось заметное ухудшение качества расчетов: доля просрочки за 2018-й увеличилась с 17,5% до 19,1%. Лидерами по сумме просроченной внутренней кредиторки на 1 января являлись промышленность (3 млрд BYN) и сельское хозяйство (2,8 млрд BYN). В первом случае объем проблемного долга возрос на 37,4%, во втором — на 17,8%. Качество внутренней кредиторки было хуже в сельском хозяйстве. Доля просрочки у аграриев к началу 2019 года достигла 37,3% против 20,3% у промышленников, пишет banki24.by.

Правда, из-за быстрого роста «мусорного» долга качество кредиторки деградировало скорее в промышленности. Удельный вес просрочки в промышленности за 2018 год увеличился на 4,3 п.п., тогда как в сельском хозяйстве — на 1,6 п.п. В промышленности огромную просрочку по внутренней кредиторке накопили две отрасли — пищепром (723,7 млн BYN) и производители неметаллических продуктов (1 064 млн BYN). У пищевиков «мусорные» долги выросли за 2018 год на 30,5%, а у «неметаллистов» — аж в 2,1 раза.

Самое плохое качество кредиторки у пищевиков и производителей неметаллических продуктов отмечалось по долгам за энергоносители. В начале 2019 года у пищевиков было просрочено 88,1% таких обязательств, у производителей неметаллических продуктов — 91,3% Основные предприятия, производящие неметаллические продукты, — это цементные заводы. По виду деятельности, куда записаны цементники, наблюдалось быстрое ухудшение качества долга. За 2018 год производители неметаллических продуктов нарастили долю просрочки во внутренней кредиторке с 28,6% до 49,6%.

Большей доли просрочки не наблюдалось ни в одной отрасли промышленности. По оценкам властей, промышленность строительных материалов является главным источником фискальных рисков (рисков для бюджета). Неудивительно, что в начале февраля правительство просило президента в очередной раз помочь цементникам в финансовом плане. Весной на цементных заводах в Могилевской области пройдут проверки Комитета госконтроля. Общие чистые убытки отрасли за 2018 год можно оценить в 300 млн BYN. Еще осенью 2018 года долги цементников по кредитам и займам превышали эквивалент 1 млрд USD.

Районы, где расположены цементные заводы, входят в список регионов с худшим состоянием расчетов.