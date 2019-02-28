Борис Желиба: Зарплата врача и учителя в Беларуси неприлично низкая 14 28.02.2019, 9:43

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Борис Желиба

Фото: «Радыё Свабода»

Оклады в стране повышают только госчиновникам.

Повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре текущего года, сообщил в среду министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Где правительство раздобудет на это деньги? «Завтра твоей страны» обратилось к специалистам.

Хорошо, если повышение зарплат коснется не только чиновников, которым в 2018 году уже повышали жалование на 30-40%, а, как пообещал Лукашенко, и бюджетников низшего и среднего звена: от воспитателей детских садов, санитарок до врачей и учителей, отмечает доктор экономических наук профессор Борис Желиба.

— Зарплата специалистов такого уровня, как врачи и учителя, в Беларуси неприлично низкая, — констатирует экономист.

Экс-министр труда Беларуси Александр Соснов не исключает, что намеченное повышение зарплат является компенсацией возможной инфляции и роста цен.

— А реальная зарплата не вырастет, — прогнозирует собеседник.

По мнению экспертов, немаловажную роль в вопросе повышения зарплат играют и приближающиеся выборы.

— Ведь надо посластить пилюлю именно этим категориям – врачам и учителям, поскольку у нас учителей великое множество, а избирательные комиссии в Беларуси состоят по большей части из них же, — напоминает эксперт. — Пока что правительство свои обещания по повышению зарплат бюджетникам выполняло.

Cтоит ли белорусам верить обещаниям правительства?

Александр Соснов расценивает подобные обещания как пропаганду в свете предстоящих в Беларуси выборов, так называемую дальнюю артподготовку.

— С каждого дела, в том числе и экономического, власть пытается извлечь политический эффект, — говорит экс-министр труда.

По мнению Соснова, это делается, в том числе, и для того, чтобы, как недавно выразился глава государства, даже мыслей у людей не возникло о возможной альтернативе действующей власти.

Откуда брать средства на повышение зарплат?

По словам Бориса Желибы, «парламент», как правило, принимают сбалансированный бюджет, когда расходы равны доходам. Но по факту уже не первый год бюджет исполняется с приличным профицитом.

— Из этого профицита можно черпать средства на повышение зарплаты. Второй источник может быть комплексным – поскрести по сусекам. К тому же, Беларусь запросила у России кредит на 600 миллионов долларов на рефинансирование российских же долгов. Вот еще источник, — полагает экономист.

В то же время, рассуждает он, это еще большой вопрос, поскольку Россия сейчас на все смотрит через призму более тесной интеграции с Беларусью.

— Мы не видим никаких подвижек после сочинских встреч Путина и Лукашенко, так что положение будет очень тяжелое. Россия может отказать в этом кредите, и тогда ситуация усугубится. Но правительство Беларуси все же изыщет финансовые средства на повышение зарплат, — уверен эксперт.

А вот заработали ли сами белорусы деньги на повышение тех самых зарплат?

Экономист обращает внимание, что в Беларуси темпы роста зарплат кратно превышают темпы роста производительности труда.

— Последние годы (2017-2018) мы живем не по средствам. Должно быть наоборот — рост производительности труда должен опережать рост зарплат. У нас было много разговоров, соответствующее постановление правительства, что повышать зарплаты можно только при адекватном росте производительности труда, но все это забыто, — отмечает профессор.

По его мнению, это может привести к событиям, аналогичным 2010 году, после которого последовал кризисный 2011 год, а также кризисные 2015 -2016 годы.

— Такая разбалансировка весьма чревата для нашей экономики, так что правительству нужно поумерить аппетиты. Обещанное повышение будет, остается только догадываться, в каких размерах, но главная причина этого повышения – не экономическая, а политическая, — резюмирует Борис Желиба.