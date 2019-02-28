На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка 28.02.2019, 9:55

1,113

Индийская армия открыла огонь в ответ на минометный обстрел со стороны Пакистана.

Утром 28 февраля Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI.

Отмечается, что индийская армия ответила "решительно и эффективно".

По данным агентства, перестрелка началась около 6 утра по местному времени в округе Пунч и длилась около часа.

Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности Индии.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. Армия и пограничные силы Индии приведены в полную боевую готовность.

Территория Кашмира уже долгие годы является предметом спора между Индией и Пакистаном.

Получив в 1947 году независимость, Британская Индия разделилась на две страны по религиозному признаку.

До сегодняшнего дня в Кашмире не существует государственной границы, а Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая Линия контроля.

С 1989 года там активизировались исламистские боевики, которых, как утверждают в Индии, поддерживает Пакистан.