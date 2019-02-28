Азаренко разгромила Татьяну Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько 2 28.02.2019, 9:59

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска отдала сопернице из Германии лишь три гейма.

Белоруска Виктория Азаренко (50 ВТА) вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Акапулько. В матче второго круга экс-первая ракетка мира без труда обыграла немку Татьяну Марию (69) — 6:2, 6:1, сообщает pressball.by.

Татьяна Мария (Германия, 69) — Виктория Азаренко (Беларусь, 50) — 2:6, 1:6

Следующей соперницей Азаренко станет американка София Кенин(35).