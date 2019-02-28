Назван топ-10 лучших в мире пляжей
- 28.02.2019, 10:05
Лидером рейтинга оказался бразильский пляж Baia do Sancho.
Туристический ресурс Trip Advisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, пишет «Сегодня».
Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.
Топ-10 пляжей мира по версии Trip Advisor:
- Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия
- Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте
- Eagle Beach, Аруба
- Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания
- Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос
- Clearwater Beach, Флорида, США
- Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия
- Seven Mile Beach, Каймановы острова
- Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика
- Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка
Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.