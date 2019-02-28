Назван топ-10 лучших в мире пляжей 28.02.2019, 10:05

Лидером рейтинга оказался бразильский пляж Baia do Sancho.

Туристический ресурс Trip Advisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, пишет «Сегодня».

Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.

Топ-10 пляжей мира по версии Trip Advisor:

- Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия

- Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте

- Eagle Beach, Аруба

- Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания

- Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос

- Clearwater Beach, Флорида, США

- Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия

- Seven Mile Beach, Каймановы острова

- Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика

- Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка

Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.