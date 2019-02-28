«Построились в кредит – и оказались в двухкомнатном заключении» 1 28.02.2019, 10:50

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Фото: onliner.by

Исповедь минчанки.

Еще лет десять назад у Натальи все было как у всех: учеба в столице, молодой муж, маленький ребенок и далекоидущие планы. Девушка мечтала стать врачом и прожить тихую размеренную жизнь маленького человека. Она уверенно шла в гору, но с каждым шагом продвигаться становилось все труднее. Отношения с мужем портились, ссоры происходили все чаще, учебу пришлось бросить ради воспитания ребенка. Было терпимо, но потом сошла лавина, которая смела все амбиции, желания и надежды: после несчастного случая годовалый сын неизлечимо заболел. С мужем пришлось развестись, а новая двухкомнатная квартира превратилась в темницу, выхода из которой не видно, пишет onliner.by.

Невезение №1. Наркоз

Наталье 30. У нее большие заплаканные глаза и усталый вид. Она говорит уверенно и открыто, вызывать жалость не пытается. Почему пришла, сама не знает. Наверное, потому, что больше некуда.

За руку она ведет 11-летнего Ваню. Его нельзя оставлять одного: он тяжело болен. В свой первый день рождения мальчик проглотил батарейку. Его увезли на скорой, сделали операцию под общим наркозом, из которого прежний Ванька уже не вышел.

— Абсолютно здоровый ребенок превратился в растение, — уже привычно говорит молодая мама.

— Долго лежал, потом движения начали восстанавливаться. Была слепота, было много всего. Сейчас основные диагнозы — умеренная умственная отсталость, эпилепсия и проблемы с психикой. Сидим на тяжелых препаратах, чтобы он не проявлял агрессию: он может бить себя, крушить все вокруг и так далее.

Наталья не плачет — выплакала все на суде, который закончился пару часов назад. Судят ее бывшего мужа, на которого женщина написала заявление после очередного скандала. Для него та «административка» — сущий пустяк: сейчас минчанин находится под подозрением в краже документов, а за плечами у него уже две судимости. Наталью проблемы когда-то близкого человека уже не особо расстраивают: иммунитет.

Невезение №2. Развод

— Сейчас я не могу объяснить, как этот человек стал моим мужем. Так вышло. Я тогда училась в медколледже. В институт на бюджет чуть-чуть не прошла, а платное родители не потянули. Вышла замуж, потом родился Ванька. Я ушла в академический отпуск. Думала, как только из декрета выйду, вернусь к учебе, потом на высшее поступлю, работать буду… Но сегодня у меня совсем другой стиль жизни, о котором я тогда и думать не могла.

Мужу всегда было плевать на ребенка, он его совершенно не воспринимал. Он даже на здорового Ваньку внимания не обращал, а когда все случилось, вообще начал как мимо стены проходить, — немного сбивчиво рассказывает короткую семейную историю вечная мама.

Наталья училась жить с сыном-инвалидом, старалась держать себя в руках и строить планы на будущее. К этому моменту ее супруг уже несколько лет стоял в очереди на квартиру. Семья перевелась на льготную очередь и вскоре получила «двушку» на Ангарской. Радости это, однако, принесло мало: вскоре после окончания строительства супруги разошлись.

Невезение №3. Кредит

— Поскольку отношения были давно испорчены, я очень сомневалась насчет этой затеи и в какой-то момент даже хотела отказаться. Я понимала, что строить планы на жизнь с этим человеком глупо. Но меня все начали уговаривать, я поддалась, и мы все же влезли в кредит. Я много раз жалела об этом: сама загнала себя в эту ловушку.

После развода бывший супруг Натальи (назовем его, например, Степой) завел новую семью и на какое-то время переехал. Там, вероятно, тоже что-то не заладилось, и вскоре мужчина вернулся. Укрепился в положенной ему по закону комнате и напрочь отказался что-то менять. Женщина говорит, что такое положение дел его вполне устраивало.

— По закону половина квартиры действительно принадлежит ему. Да и вообще по документам он числится собственником. Вот только мы с ребенком так жить не можем. С годами он превратился в запойного алкоголика, стал устраивать концерты, скандалы.

Когда я подала на алименты, он разозлился, не давал нам жить. Мы сошлись на том, что платить он ничего не будет, но оставит нас с сыном в покое и не будет мешать, — делится подробностями минчанка.

Со временем в жизни Натальи появился другой мужчина. Он помогал воспитывать Ваню, поддерживал. Когда бывший муж в очередной раз вернулся из второй семьи, в квартире разыгралась настоящая драма, которая закончилась уголовным делом. Со слов Натальи, в октябре 2017 года Степан совершил кражу важного документа — удостоверения ее молодого человека. Зачем? Можно только предполагать.

— Украл, конечно, по пьяни. У меня, несмотря на больного ребенка, все в личной жизни было хорошо, а у него никак не ладилось: появился второй ребенок, но с ними он жил только наездами, — вздыхает мать-одиночка.

— Во время нашей совместной жизни у мужа уже была судимость. Он устроил «Голливуд» в Орше. По пьяни с кем-то подрался, украл деньги. Во время судов я выяснила, что до нашей свадьбы на нем было еще одно уголовное дело. Вот за такого человека я вышла замуж.

Конечно, после всех этих конфликтов жить в одной квартире бывшие супруги не могли. Точнее, не могла Наталья — Степана, судя по всему, все это не слишком печалило. Женщина обратилась к юристам с просьбой проработать варианты раздела квартиры, но ничего утешительного в их словах не было: пока кредит не выплачен, решить вопрос будет крайне сложно.

— По кредиту мы должны еще примерно 18 тыс. рублей. Конечно, погасить его досрочно я не могу: мы живем на пособие в 700 рублей, из которых 200 уходит на погашение кредита — само собой, его полностью оплачиваю я. Еще надо гасить коммунальные, ребенка лечить. Нет, в плане денег я не жалуюсь: мне помогают мама, дедушка. До того как я написала заявление на бывшего, его родители помогали и не открещивались от внука. Это сейчас я превратилась во врага, который их сына «из квартиры выжить хочет». Да и вообще, я умею экономить, без многого могу обходиться.

Я обсуждала с ним какие-то варианты, но все, что он предложил мне в ответ, — это выплатить ему $20 тыс. за его комнату — тогда он уйдет.

Конечно, он понимает, что я не смогу этого сделать. Говорит: «Если нет, сделаю из тебя удобную сожительницу». Ребенок его не интересует, не интересовал даже тогда, когда у него приступы случались, говорил: «Сама в больницу вези», — опускает глаза блондинка.

От варианта с разделом квартиры Наталье тоже пришлось отказаться. Как объяснили ей юристы, для этого понадобится немало денег: государственная пошлина составляет 5% от общей стоимости квартиры. Таких денег у нее, само собой нет. Искать компромисс Степан не хочет и лишь повторяет, что его бывшая супруга просто прикрывается больным ребенком.

— Мне казалось, что я привыкла так жить. Я смирилась. Но сейчас вижу какой-то тупик. Вроде живешь вот так, молчишь, а потом приходишь в эту квартиру и сползаешь по стенке. Потому что выхода нет.

Воспитывать особенного ребенка втрое сложнее, чем обычного. Больница — дом — больница — дом — у меня не остается времени на постоянные конфликты. Я устала просыпаться с мыслями: «Напьется он сегодня или не напьется? Устроит скандал или не устроит?» Устала.

Я не получила образования, не освоила никакую профессию, ни дня в жизни не смогла проработать — все свои силы мне нужно бросать на воспитание ребенка.

Я стараюсь верить в то, что все как-то решится и я буду нормально жить, несмотря на то что Ванька такой особенный. Что заведу семью, что рожу детей. А что плохого в моих желаниях? Я молодая, мне 30 лет. Мне надо жить, жить ради Ваньки, справляться со всей этой грязью. Хочется улететь на другую планету, хочется просто все забыть и нормально жить дальше. Но меня держит этот кредит. Я понимаю, что сама загнала себя в ловушку, но что теперь делать?

Как быть в такой ситуации, она не знает. Судебного опыта у нее нет, близких людей, способных помочь, — тоже. Наталья много лет просто молчала и решилась хоть на какие-то действия только сейчас. Начала с малого — создала ветку на форуме и попросила помочь советом, но с подобными ситуациями люди сталкиваются нечасто.

Наталья говорит, что с 25 января Степан в завязке: понимает, что во время судов употреблять ему нельзя. Недавно он устроился на очередную работу — в ЖЭС. Наталья считает, что он просто пытается создать хорошее впечатление: под уголовным преследованием лучше вести себя максимально покладисто. В Следственном комитете нам подтвердили, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Сам же Степан рассказывать свою версию происходящего не захотел. На вопрос о вариантах решения проблемы он ответил, что у него никаких проблем нет. Да и вообще эту квартиру построил он, а не его супруга. На дальнейшие вопросы отвечать отказался и повесил трубку.

Мести мужа за обращение к журналистам женщина не боится: бояться больше нет сил.

— Я понимаю, что мне нужно поднимать ребенка-инвалида, а у меня эти силы отбирают. Думала уйти на съемную квартиру, но понимаю, что не вытяну по деньгам. Да и обидно, что квартира построена для ребенка ввиду его болезни, а мы с ним должны уходить, пока человек, считая своего сына недееспособным, будет радоваться тому, что смог нас выжить.

Решение все же есть?

Конфликты, связанные с недвижимостью, порой решить крайне сложно, а суды по разделу имущества могут тянуться годами и высасывать огромные суммы. Тем не менее у Натальи есть хорошие шансы решить многолетнюю проблему и продать жилье, несмотря на невыплаченный кредит. Юрист Татьяна Ревинская уверена, что урегулировать конфликт реально.

— Закон гласит: имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью (часть 1 статьи 23 Кодекса о браке и семье).

Это касается и денежных средств, полученных по кредиту.

Совместно нажитое во время брака имущество при его разделе судом делится пополам, если иное не предусмотрено брачным договором. При этом суд вправе отступить от равенства долей, учитывая интересы несовершеннолетнего ребенка или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (часть 1 статьи 24 КоБС).

При разделе имущества судом учитываются и общие долги супругов (часть 4 статьи 24 КоБС).

Следовательно, если кредит брался одним из супругов во время брака и использовался в интересах семьи, то долг по кредиту будет признан общим долгом супругов, и при разделе жилого помещения суд вправе (но не обязан) с согласия банка возложить на каждого из бывших супругов обязанность по дальнейшему погашению кредита в соответствующих долях.

Однако же если оплату по кредиту после развода продолжал производить один из бывших супругов из собственных средств, то суд может увеличить его долю (1/2) в праве собственности на квартиру, но при этом придется доказать, что другой супруг умышленно уклонялся от исполнения обязательств по кредитному договору.

Самым простым способом решить вопрос о разделе кредитного долга является брачный договор, который может быть заключен как до вступления в брак, так и в любой момент после его регистрации. Как правило, в брачном договоре определяются имущественные права, в том числе на случай развода. Поэтому в нем можно предусмотреть и порядок выплаты долгов по кредиту после развода.

Если брак уже расторгнут, а брачный договор не заключен, надо просто мирно договариваться, кто и в каком размере будет платить по общим долгам.

При отсутствии мира единственным выходом будет обращение в суд с иском о разделе имущества (квартиры) и обязательств по кредиту. После раздела квартиры в натуре и погашения кредита Наталья может распорядиться своей долей в жилом помещении (продать, обменять).

Действительно, при подаче иска о разделе имущества законом предусмотрена уплата государственной пошлины — 5% от стоимости имущества. Однако если героиня не в состоянии уплатить госпошлину в нужном размере, она может при подаче иска просить суд об освобождении от ее уплаты. При этом ей необходимо будет предоставить документы, подтверждающие ее материальное положение (данные о наличии на иждивении малолетнего ребенка, являющегося инвалидом; сведения о том, что она не работает в связи с уходом за ребенком; справки о размере пособия на ребенка и тому подобное). В соответствии со статьей 130 ГПК суд, исходя из имущественного положения гражданина, может освободить его (полностью или частично) от уплаты госпошлины, предоставить отсрочку уплаты либо уменьшить ее размер.