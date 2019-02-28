Могилевская компания «Домочай» рассылает уведомления об уменьшении зарплаты

Могилевская компания «Домочай» рассылает уведомления об уменьшении зарплаты3
- 28.02.2019, 11:05
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Несогласных уволят.
В «Фейсбуке» блогера Максима Филиповича появилась фотография уведомления от гендиректора компании «Домочай», пишет mogilev.online. ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"" является крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в городе Могилеве и Могилевской области.
В документе сказано, что работникам будет «изменен размер заработной платы» на основании «падения объемов производства, снижением напряженности и интенсивности труда и ухудшением финансового состояния компании».
При отказе работника продолжить трудиться на новых условиях с ним будет расторгнут контракт, сообщается в документе.
«Именно для уничтожения последних прав трудящихся в Беларуси последние 2,5 десятилетия менялся Трудовой кодекс. Теперь вас могут посадит на подножный корм, а при несогласии не продлевают контракт. А могут, например, вообще без причин не продлевать контракт», — горько комментирует происходящее блогер.