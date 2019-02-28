закрыть
28 февраля 2019, четверг, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно

3
  • 28.02.2019, 11:14
  • 1,638
Фото: Getty Images

Cоглашение между Вашингтоном и Пхеньяном не достигнуто.

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во второй день саммита.

Как сообщает CNN, лидеры двух стран вернулись в свои отели Причина завершения переговоров не называлась, сообщает "Новое время".

В Белом доме заявили, что не удалось достичь совместного соглашения по итогам переговоров.

"В настоящее время соглашение не достигнуто, но стороны с нетерпением ждут встречи в будущем", - заявила пресс-секретарь Сара Сандерс.


популярное за неделю

Мнение

Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип