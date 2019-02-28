Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно 3 28.02.2019, 11:14

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Фото: Getty Images

Cоглашение между Вашингтоном и Пхеньяном не достигнуто.

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во второй день саммита.

Как сообщает CNN, лидеры двух стран вернулись в свои отели Причина завершения переговоров не называлась, сообщает "Новое время".

В Белом доме заявили, что не удалось достичь совместного соглашения по итогам переговоров.

"В настоящее время соглашение не достигнуто, но стороны с нетерпением ждут встречи в будущем", - заявила пресс-секретарь Сара Сандерс.